Nemocnica v Poprade prijíma opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Poprad 13. marca (TASR) – Nemocnica Poprad prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že opatrenia nadobúdajú účinnosť v piatok, respektíve počas víkendu (14. a 15.3).



„Vstup do nemocnice bude pre verejnosť a vozidlá rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci možný len cez hlavný vchod, pri ktorom musí každý vstupujúci prejsť kontrolou telesnej teploty,“ uviedla hovorkyňa. Rovnako je podľa nej návštevník povinný informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní pred vstupom do nemocnice, a taktiež o možných kontaktoch s osobami, ktoré navštívili krajiny zahraničia. Je zároveň povinný oboznámiť personál, aký je účel jeho návštevy nemocnice.



Hovorkyňa dodala, že nemocnica bude poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe. Všetky plánované operačné a ambulantné výkony sa tak rušia. „Preto žiadame pacientov, klientov, návštevníkov nemocnice, aby dôkladne zvážili potrebu osobnej návštevy lekára, prípadne aby sa telefonicky informovali o ďalšom postupe, preobjednali sa a predpísanie liekov požadovali výhradne elektronicky,“ zdôraznila Galajda.



V rámci ďalších opatrení podľa nej naďalej platí na jednotlivých oddeleniach prísny zákaz návštev, vychádzania pacientov z oddelení, okrem plánovaných vyšetrení mimo týchto priestorov. Prijaté boli aj karanténne opatrenia. „Žiadame návštevníkov nemocnice, aby nevstupovali do administratívnych priestorov nemocnice a na úkony využívali výhradne elektronickú komunikáciu a telefonický kontakt, prípadne aby doručenie písomných dokladov realizovali formou poštových zásielok,“ upozornila hovorkyňa.



Novinový stánok pri hlavnom vchode nemocnice bude podľa nej až do odvolania zatvorený. Nemocničný bufet bude fungovať len pre potreby zamestnancov. „Vo verejnom záujme zároveň prosíme o rešpektovanie a prísne dodržiavanie týchto mimoriadnych opatrení,“ dodala Galajda.