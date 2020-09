Popradská nemocnica zriadila oddelenie pre pacientov s COVID-19

Poprad 29. septembra (TASR) – Nemocnica Poprad v súvislosti s aktuálnou protiepidemickou situáciou zriadila špeciálne oddelenie pre pacientov s COVID-19, ktoré sa nachádza v samostatnom geriatrickom pavilóne.



Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že pavilón bude slúžiť už len pacientom podozrivým alebo pozitívnym na ochorenie COVID-19. Nemocnica podľa jej slov aktuálne eviduje 16 zamestnancov, ktorí sú nakazení novým koronavírusom.



Ako ďalej priblížila Galajda, geriatria sa teraz nachádza na siedmom poschodí v priestoroch ortopedických lôžok. V súvislosti s touto zmenou bol obmedzený operačný program ortopédie. Ostatným operačným odborom bolo nariadené postupné obmedzovanie plánovanej operatívy, a to najmä z dôvodu potreby personálne zabezpečiť nové oddelenie určené pacientom s ochorením COVID-19.



Bez obmedzení podľa hovorkyne funguje akútna zdravotná starostlivosť, teda pôrody a akútne operácie. „Ambulantnú starostlivosť v nemocnici sa budeme snažiť aj naďalej udržať. Od budúceho týždňa by malo začať fungovať objednávanie pacientov na vyšetrenie cez internet, čo by malo výrazne obmedziť stretávanie sa pacientov pred ambulanciami,“ doplnila Galajda.



Nemocnica v súvislosti s plánovanými operačnými zákrokmi zároveň žiada pacientov, aby si zabezpečili realizáciu PCR testov na ochorenie COVID-19 pred nástupom na hospitalizáciu.



Hovorkyňa pripomína, že v nemocnici platí absolútny zákaz návštev, pričom hospitalizovaní pacienti majú zabezpečenú stravu a tiež hygienické balíčky.



„Pokiaľ je to skutočne potrebné, veci pre hospitalizovaného príbuzného je možné odovzdať službe pri hlavnom vstupe do nemocnice. Naďalej je nariadená zvýšená dezinfekcia povrchov, používanie ochranných masiek, dezinfekcia, rukavice a taktiež bariérová ošetrovateľská starostlivosť,“ dodala Galajda.