Popradskej nemocnici chýba personál, pomôcť by mohli vojenskí lekári

Poprad 16. novembra (TASR) – Situácia v popradskej nemocnici je v súvislosti s pandémiou vážna, chýbajú najmä lekári - špecialisti. "Prijali sme adekvátne množstvo personálu, avšak nie všetci sú atestovaní, najmä čo sa týka lekárov. Kapacity pre tretiu vlnu ostali tie isté ako v druhej vlne, avšak personálu toľko nemáme. Je tu vážne cítiť nedostatok špecialistov," zhodnotil riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč.



Momentálne zabezpečujú prevádzku covidových oddelení za spoluúčasti lekárov a sestier, ktorých museli presunúť zo všetkých oddelení v nemocnici. Aj vďaka tomu sú podľa riaditeľa covidový urgent, ARO aj špeciálne oddelenie pre pozitívnych pacientov prevádzkovo zabezpečené. "Je to však na úkor bielej medicíny, ktorú sme dostali na úroveň maximálneho obmedzenia, čo sa týka operatívy, sme už len v režime akútnych operácií," objasnil Tekáč.



Dodal, že desiatky lekárov a sestier odišli počas prvej a druhej vlny. Len pred nástupom tretej vlny opustilo nemocnicu viac ako 40 lekárov, prevažne špecialistov a najviac ich bolo z interného oddelenia. Tieto odchody mohli podľa riaditeľa súvisieť s prepracovaním zamestnancov, keďže druhá vlna pandémie bola masívna a personál pracoval s vypätím všetkých síl. Niektorí z nich odišli do iných zdravotníckych zariadení, prípadne sa zamestnali mimo zdravotníctva.



V popradskej nemocnici je aktuálne 30 pozitívne testovaných zamestnancov vrátane ôsmich lekárov, ďalších šesť pracovníkov je v karanténe. Nemocnici v súčasnosti chýba približne desať lekárov - špecialistov. "Určite by nám pomohla výpomoc zo strany vojenských lekárov, hlavne špecialistov v oblasti internej medicíny. My sme už oficiálne aj požiadali o takúto pomoc prostredníctvom webexu, ktorý máme na týždennej báze s ministerstvom zdravotníctva, zatiaľ konkrétne výsledky nemáme," dodal riaditeľ.



Hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková TASR potvrdila, že v súčasnosti neevidujú oficiálnu požiadavku od relevantného orgánu. "Rezort obrany je pripravený pomôcť, avšak v súlade s legislatívou, ktorá jasne stanovuje podmienky nasadenia vojakov," dodala.



Situácia je v popradskej nemocnici naďalej vážna, k dispozícii je už len jedna voľná umelá pľúcna ventilácia, jedno tzv. high-flow lôžko a dve lôžka s kyslíkom. Podľa údajov z regionálneho úradu verejného zdravotníctva má incidencia v okrese Poprad a Kežmarok stále stúpajúci trend, v okrese Levoča bol zaznamenaný mierny pokles. Všetky tri okresy však zostávajú v čiernej farbe COVID automatu. "V minulom týždni sme zaznamenali tri epidemické výskyty v centrách sociálnych služieb. Počet prípadov do 18 rokov má mierne klesajúci trend v porovnaní s minulým týždňom. Stále však je zaznamenávaný vysoký počet prerušených vyučovaní v jednotlivých triedach školských a predškolských zariadeniach. V 45. kalendárnom týždni sme zaznamenali 212 uzatvorených tried," dodáva úrad.