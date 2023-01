Popradskú nemocnicu zaradili do II. úrovne, vedenie ju chce vyššie

Poprad 23. januára (TASR) - Nemocnicu Poprad aktuálne zaradili medzi nemocnice II. úrovne, vedenie to chce zmeniť a postúpiť v horizonte niekoľkých rokov do vyššej kategórie. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda pre TASR uviedla, že posun je reálny, avšak je potrebné rozšíriť ponuku poskytovanej zdravotnej starostlivosti o ďalšie programy.



"Potom, čo došlo k novej kategorizácii nemocníc, nedôjde v našom zariadení k žiadnym obmedzeniam. Všetky činnosti, ktoré Nemocnica Poprad v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva, budú zachované," uviedla hovorkyňa.



S plánmi posunúť sa vyššie však podľa nej súvisí zlepšenie personálneho, materiálneho, technického a priestorového zabezpečenia. V rámci plánov pôjde o modernizáciu hotelovej časti nemocnice, jednotiek intenzívnej starostlivosti a súčasne aj energetického hospodárstva nemocnice. "Víziou nemocnice je najneskôr v horizonte roku 2030 splniť všetky kritériá pre zaradenie do III. úrovne v rámci súčasnej optimalizácie siete nemocníc," dodala Galajda.