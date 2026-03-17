Mestský úrad v Poprade má novú prednostku
Barancová je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 11 rokov pôsobila na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.
Autor TASR
Poprad 17. marca (TASR) - Novou prednostkou Mestského úradu (MsÚ) v Poprade sa stala Ľubica Barancová. Primátor Anton Danko ju do funkcie vymenoval v pondelok (16. 3.). Na poste šéfa úradu vystriedala Adriána Kromku. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
Barancová je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 11 rokov pôsobila na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči. Na MsÚ v Poprade pracuje päť rokov, z toho dva roky pôsobila v pozícii vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu, kde podľa primátora preukázala svoje odborné kvality, pracovitosť a schopnosť efektívne riadiť tím. „Vďaka tejto skúsenosti veľmi dobre pozná fungovanie samosprávy, jej procesy aj každodenné výzvy, ktoré prináša práca pre verejnosť. Som presvedčený, že jej profesionalita, zodpovedný prístup a odhodlanie budú prínosom pre chod MsÚ aj pre všetkých obyvateľov nášho mesta,“ skonštatoval.
Barancová uviedla, že jej cieľom je, aby úrad fungoval tímovo, efektívne a profesionálne. „Verím, že nájdeme so všetkými zamestnancami spoločnú cestu vzájomnej spolupráce a konštruktívneho prístupu, aby sme posúvali mesto vpred a prinášali kvalitné služby pre ľudí, ktorí v ňom žijú,“ dodala.
Danko pri tejto príležitosti vyzdvihol prácu doterajšieho prednostu, ktorý podľa neho počas pôsobenia významne prispel k stabilnému fungovaniu MsÚ a realizácii viacerých dôležitých projektov a rozvoju samosprávy.
Barancová je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 11 rokov pôsobila na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči. Na MsÚ v Poprade pracuje päť rokov, z toho dva roky pôsobila v pozícii vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu, kde podľa primátora preukázala svoje odborné kvality, pracovitosť a schopnosť efektívne riadiť tím. „Vďaka tejto skúsenosti veľmi dobre pozná fungovanie samosprávy, jej procesy aj každodenné výzvy, ktoré prináša práca pre verejnosť. Som presvedčený, že jej profesionalita, zodpovedný prístup a odhodlanie budú prínosom pre chod MsÚ aj pre všetkých obyvateľov nášho mesta,“ skonštatoval.
Barancová uviedla, že jej cieľom je, aby úrad fungoval tímovo, efektívne a profesionálne. „Verím, že nájdeme so všetkými zamestnancami spoločnú cestu vzájomnej spolupráce a konštruktívneho prístupu, aby sme posúvali mesto vpred a prinášali kvalitné služby pre ľudí, ktorí v ňom žijú,“ dodala.
Danko pri tejto príležitosti vyzdvihol prácu doterajšieho prednostu, ktorý podľa neho počas pôsobenia významne prispel k stabilnému fungovaniu MsÚ a realizácii viacerých dôležitých projektov a rozvoju samosprávy.