Obete trestných činov môžu nájsť pomoc na novom pracovisku v Poprade

Poprad 8. júna (TASR) – Obete trestných činov alebo potenciálne obete môžu nájsť pomoc v novom popradskom detašovanom pracovisku informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Vysunuté pracovisko prešovskej kancelárie tam oficiálne otvorili v utorok. Otvorenia sa zúčastnil i riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin.



Podľa regionálneho koordinátora pre Prešov Martina Juricu, informačné kancelárie, sídliace v každom krajskom meste, rozširujú svoju pôsobnosť v ôsmich okresných mestách.



"Ktokoľvek, kto sa domnieva, že sa stal obeťou trestného činu, môže nájsť službu, ktorá je bezplatná a diskrétna. Ide o osobu, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, bola jej spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, môže nás vyhľadať. Rovnako to môžu byť aj príbuzní obete," povedal Jurica a doplnil, že klientovi na detašovanom pracovisku poskytnú základné informácie a usmernenia.



"Vieme mu sprostredkovať aj odbornú konzultáciu, ktorá je bezplatná a to v oblasti právneho usmernenia a podpory, čiže nejaké základné právne rady, ako aj psychologické poradenstvo a sociálne poradenstvo. Vieme ho celkovo usmerniť, ako postupovať pri ochrane svojich práv, na koho sa má obrátiť," doplnil Jurica.



Detašované pracovisko sa nachádza v priestoroch klientskeho centra okresného úradu a slúži pre občanov z Popradského aj zo susedných okresov. K dispozícii je každý utorok v čase od 8.30 h do 15.00 h. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 796 810, 051 7082 458 alebo e-mailom na adrese martin.jurica@minv.sk.