Obnova mosta ponad železnicu v Poprade sa tak skoro nezačne

Poprad 29. apríla (TASR) - Obnova mostného objektu ponad železnicu na ceste I/18 v Poprade smerom na obec Hozelec sa tak skoro zrejme nezačne. Slovenská správa ciest (SSC) v súčasnosti pripravuje projekt, dôvodom je zlý technický stav mostného objektu na frekventovanom úseku. Začiatok stavebných prác však správca odhaduje na rok 2026. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



"V súčasnosti v rámci prípravy rekonštrukcie mostného objektu v havarijnom stave 'I/18-390 Poprad most M4815' prebieha projektovanie v stupni dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Predpokladaný termín dodania projektovej dokumentácie je júl," uviedla hovorkyňa. Následne je podľa nej potrebné zabezpečiť majetkovoprávne vyrovnanie, všetky súhlasy a rozhodnutia a stavebné povolenie. Potom bude nasledovať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. "Podľa našich skúseností možno predpokladať začatie stavebných prác na rekonštrukcii mosta v roku 2026," upozornila Lukáčová.



Vyťažený most, ktorý sa nachádza na začiatku Popradu od obce Hozelec, je v havarijnom stave a v súčasnosti je doprava na ňom zúžená. Z informácií uverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že hodnota zákazky na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku si vyžiada približne 165.000 eur. Účelom stavby je výstavba nového mosta, rekonštrukcia a riešenie odvodnenia cesty I/18 a v prípade potreby aj rekonštrukcia križovatky ciest I/18 a miestnych komunikácií na uliciach Ludvíka Svobodu a Joliota Curie.