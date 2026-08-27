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Obnova námestia v Poprade je v miernom časovom sklze
Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí.
Autor TASR
Poprad 27. augusta (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia Námestia sv. Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva to potvrdil primátor mesta Anton Danko s tým, že práce zdržal aj archeologický výskum. Zároveň ubezpečil, že zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol.
Primátor objasnil, že zhotoviteľ oslovil desiatky dodávateľov kameňa a hrozilo aj pozastavenie stavby, keďže sa nenašiel lom, ktorý by spĺňal kritériá projektu a dokázal dodať taký objem dlažby v požadovanej kvalite. Špeciálnu žulu s hrúbkou osem centimetrov napokon dodajú z Českej republiky. Navážať kameň začnú pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa.
Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) Štefan Bukovič pre TASR vysvetlil, že v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (PVPS) zrealizujú počas rekonštrukcie námestia obnovu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Na základe technických previerok pristúpia ku komplexnej výmene hydrantov, uzatváracích a regulačných armatúr, ako aj kanalizačných poklopov a šácht. Dodal, že samotné potrubné rozvody vodovodu sú v dobrom stave. „Plánovaná obnova verejnej kanalizácie sa bude realizovať modernou špeciálnou bezvýkopovou technológiou, bez potreby realizácie zemných prác respektíve narušenia, alebo poškodenia dlažby námestia,“ ubezpečil. V prípade budúcej havárie vodovodného potrubia, pričom za 30 rokov bola zaznamenaná len jedna, znáša všetky náklady prevádzkovateľ, teda PVPS. Prípadnú obnovu vodovodu v réžii vlastníka PVS je možné realizovať technológiou rovnako bez poškodenia novej dlažby.
Poslanci vo štvrtok zároveň schválili na obnovu námestia ďalších 440.000 eur z mestského rozpočtu. Tieto financie pôjdu na rekonštrukciu častí, ktoré nie sú súčasťou projektu financovaného z európskych fondov. Ide o priestor okolo hlavného parkoviska z východnej strany a tiež lokalitu nad fontánou smerom k nemocnici. Tam dôjde k rekonštrukcii chodníkov, schodísk, rampy, doplní sa verejné osvetlenie, kamerový systém, či drobná architektúra a mobiliár. Ráta sa tiež s výsadbou nových stromov a osadením informačného smerového panelu.
Obnova námestia začala v polovici mája, pričom práce by mali trvať deväť mesiacov. Celková výška oprávnených výdavkov je takmer 11,6 milióna eur a samospráva projekt financuje zo zdrojov Programu Slovensko. Súčasťou projektu sú napríklad retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Pred evanjelickým kostolom stavajú novú 30-metrovú interaktívna fontánu. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri Kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť Ulice 1. mája. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru.
Primátor objasnil, že zhotoviteľ oslovil desiatky dodávateľov kameňa a hrozilo aj pozastavenie stavby, keďže sa nenašiel lom, ktorý by spĺňal kritériá projektu a dokázal dodať taký objem dlažby v požadovanej kvalite. Špeciálnu žulu s hrúbkou osem centimetrov napokon dodajú z Českej republiky. Navážať kameň začnú pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa.
Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) Štefan Bukovič pre TASR vysvetlil, že v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (PVPS) zrealizujú počas rekonštrukcie námestia obnovu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Na základe technických previerok pristúpia ku komplexnej výmene hydrantov, uzatváracích a regulačných armatúr, ako aj kanalizačných poklopov a šácht. Dodal, že samotné potrubné rozvody vodovodu sú v dobrom stave. „Plánovaná obnova verejnej kanalizácie sa bude realizovať modernou špeciálnou bezvýkopovou technológiou, bez potreby realizácie zemných prác respektíve narušenia, alebo poškodenia dlažby námestia,“ ubezpečil. V prípade budúcej havárie vodovodného potrubia, pričom za 30 rokov bola zaznamenaná len jedna, znáša všetky náklady prevádzkovateľ, teda PVPS. Prípadnú obnovu vodovodu v réžii vlastníka PVS je možné realizovať technológiou rovnako bez poškodenia novej dlažby.
Poslanci vo štvrtok zároveň schválili na obnovu námestia ďalších 440.000 eur z mestského rozpočtu. Tieto financie pôjdu na rekonštrukciu častí, ktoré nie sú súčasťou projektu financovaného z európskych fondov. Ide o priestor okolo hlavného parkoviska z východnej strany a tiež lokalitu nad fontánou smerom k nemocnici. Tam dôjde k rekonštrukcii chodníkov, schodísk, rampy, doplní sa verejné osvetlenie, kamerový systém, či drobná architektúra a mobiliár. Ráta sa tiež s výsadbou nových stromov a osadením informačného smerového panelu.
Obnova námestia začala v polovici mája, pričom práce by mali trvať deväť mesiacov. Celková výška oprávnených výdavkov je takmer 11,6 milióna eur a samospráva projekt financuje zo zdrojov Programu Slovensko. Súčasťou projektu sú napríklad retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, pribudne zeleň a v medzikostolí vznikne oddychová zóna. Pred evanjelickým kostolom stavajú novú 30-metrovú interaktívna fontánu. Dlažba na námestí bude prírodná žulová, doplnia sa lavičky, vznikne pitná fontánka, zrevitalizuje sa parčík pri Kine Tatran, zmodernizuje a doplní sa verejné osvetlenie i kamerový systém. Súčasťou rekonštrukcie je aj pešia časť Ulice 1. mája. Na konci, v dotyku so Štefánikovou ulicou, vznikne ďalšie menšie námestie. Na južnej strane vedľa renesančnej zvonice pribudne priestor pre umenie a kultúru.