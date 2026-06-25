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Poprad ocenil spustenie prípravy štúdie južného obchvatu
Zámerom samosprávy je vďaka novej ceste postupne vylúčiť tranzitnú dopravu z centra.
Autor TASR
Poprad 25. júna (TASR) - Mesto Poprad ocenilo spustenie prípravy štúdie južného obchvatu, ktorú na stredajšom (24. 6.) výjazdovom rokovaní schválila vláda SR. Zámerom samosprávy je vďaka novej ceste postupne vylúčiť tranzitnú dopravu z centra a taktiež znížiť intenzitu dopravy na Štefánikovej ulici.
„Som rád, že moje nedávne rokovanie so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Denisou Žilákovou prinieslo svoje ovocie. Vďaka tomu sa téma južného obchvatu Popradu dostala na výjazdové zasadnutie vlády. Štát uznal význam tohto dôležitého projektu pre Poprad a dnes už tento proces vlastne spustil,“ reagoval primátor Anton Danko.
Uznesením vláda uložila ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ s termínom do konca roka 2027. Ak štúdia preukáže technickú a ekonomickú opodstatnenosť tejto stavby, následne štát pristúpi k ďalším prípravným procesom, ktorých vyústením bude samotná realizácia obchvatu.
„Dôležité je, že takýto významný projekt zastreší štát a aj ho zafinancuje zo štátneho rozpočtu,“ podotkol primátor, ktorého teší, že na tento projekt nebude musieť finančné prostriedky vynakladať mesto zo svojho rozpočtu.
„Som rád, že moje nedávne rokovanie so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Denisou Žilákovou prinieslo svoje ovocie. Vďaka tomu sa téma južného obchvatu Popradu dostala na výjazdové zasadnutie vlády. Štát uznal význam tohto dôležitého projektu pre Poprad a dnes už tento proces vlastne spustil,“ reagoval primátor Anton Danko.
Uznesením vláda uložila ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ s termínom do konca roka 2027. Ak štúdia preukáže technickú a ekonomickú opodstatnenosť tejto stavby, následne štát pristúpi k ďalším prípravným procesom, ktorých vyústením bude samotná realizácia obchvatu.
„Dôležité je, že takýto významný projekt zastreší štát a aj ho zafinancuje zo štátneho rozpočtu,“ podotkol primátor, ktorého teší, že na tento projekt nebude musieť finančné prostriedky vynakladať mesto zo svojho rozpočtu.