Poprad otvorí svoje školy, zamestnancom poskytne respirátory

Poprad 6. februára (TASR) – Mesto Poprad od pondelka (8. 2.) otvorí všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetkým ich zamestnancom poskytne respirátory a v spolupráci s Nemocnicou Poprad rúška pre deti. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke.



Na základe rozhodnutia riaditeľov okrem ôsmich základných škôl a materských škôl, ktoré pod ne patria, otvoria tiež Spojenú školu na Letnej ulici aj Základnú umeleckú školu (ZUŠ) na Letnej i Štefánikovej ulici.



„ZŠ obnovia výchovu a vzdelávanie len v ročníkoch 1. až 4., v ZUŠ bude prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1. až 4. ročníka v individuálnej forme okrem speváckych a dychových odborov v zmysle rozhodnutia ministra školstva,“ pripomína mesto s tým, že v súvislosti s potrebou mať negatívny test na ochorenie COVID-19 zriadilo tri testovanie miesta v Aréne Poprad. V sobotu sú otvorené do 20.00 h, v nedeľu (7. 2.) od 8.00 do 20.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h.