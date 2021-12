Poprad od pondelka sprístupní ľadové plochy

Poprad 19. decembra (TASR) - Mesto Poprad sprístupňuje od pondelka (20. 12.) pre verejnosť exteriérové ľadové plochy. Verejnosti budú k dispozícii dve, pre deti so sprievodom a ostatných korčuliarov. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, fungovanie športovísk bude podliehať režimu OP.



V režime OP, ktorý sa netýka len detí do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, budú šesť hodín denne v prevádzke plochy pred Arénou a pri centre voľného času (CVČ). Areál pred Arénou je určený pre deti do 12 rokov so sprievodom, plocha pri CVČ bude k dispozícii pre starších korčuliarov bez obmedzenia hornej vekovej hranice. Prevádzkové hodiny sú v časoch 10.00 - 12.00 h, 13.00 - 15.00 h a 16.00 - 18.00 h. "Na Štedrý deň (24. 12.) bude korčuľovanie možné iba dopoludnia," doplnilo mesto.



Samospráva pripomenula, že režimu OP podliehajú už aj deti od dosiahnutia 12 rokov a troch mesiacov veku. "Sú to nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR formou vyhlášky. Mesto s nimi nesúhlasí, ale musí ich dodržiavať," uvádza sa na oficiálnej stránke samosprávy.