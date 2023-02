Poprad odkúpi pozemok na Kvetnici, chce ho využiť na rekreáciu a šport

Poprad 28. februára (TASR) - Mesto Poprad odkúpi areál bývalej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v časti Kvetnica. Poslanci na pondelkovom (27. 2.) mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili kúpu od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS). Informovala o tom radnica na webovej stránke.



Touto témou sa mestskí poslanci zaoberali v minulosti už dvakrát, okrem iného schválili zmenu spôsobu určenia kúpnej ceny nehnuteľností tak, že sa od nej odráta nájomné zaplatené mestom od roku 2019 do realizácie prevodu nehnuteľností. "PVS dala vyhotoviť nový znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností z dôvodu dodržania zásad transferového oceňovania pri prevode majetku medzi spoločnosťou a jej akcionárom. Tá bola stanovená vo výške 406.000 eur," uviedlo mesto. PVS tiež aktualizovala výšku predpokladaných nákladov na búracie práce bývalej ČOV na viac ako 226.000 eur. Celková výška nájomného za roky 2018 až 2023 bola podľa mesta stanovená na takmer 54.000 eur. Za pozemok tak samospráva zaplatí približne 126.000 eur ako rozdiel medzi všeobecnou hodnotou nehnuteľností, zaplateným nájomným za roky a predpokladanými nákladmi na búracie práce bývalej ČOV.



"Schválili sme kúpu pozemku s rozlohou 10.600 štvorcových metrov, ktorý by mal byť využitý na športovo relaxačné aktivity," uviedol viceprimátor Štefan Pčola na sociálnej sieti. Zámer mesta podporili všetci prítomní poslanci. František Majerský z poslaneckého klubu Poprad na 1. mieste upozornil, že pôvodná ČOV je už roky nefunkčná a momentálne ide o neudržiavaný areál. "V budúcnosti tam môže byť vybudované športovisko a komplexný rekreačný park. Je to ešte dlhá cesta, ale môže tam vzniknúť príjemné zázemie pre obyvateľov a návštevníkov nášho mesta," dodal.