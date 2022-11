Poprad odkúpi pozemok v areáli bývalých kasární za 11.000 eur

Poprad 9. novembra (TASR) – Mesto Poprad odkúpi pozemok účelovej komunikácie v areáli bývalých kasární, aby mohol investor pokračovať vo výstavbe lokality Nové nábrežie. Na rokovaní to v stredu schválili poslanci s tým, že kúpna cena bude 11.000 eur, čo je desať percent z hodnoty stanovenej znalcom.



Poslanci z klubu Poprad 22 upozornili, že nedostali materiál k tomuto bodu pred rokovaním zastupiteľstva. Zároveň ich prekvapila stanovená hodnota pozemku vo veľkosti 919 štvorcových metrov (m2) v areáli bývalých kasárni na úrovni 112 eur za m2. Samospráva pritom pred troma rokmi pozemky vo veľkosti približne 65.000 m2 v blízkosti centra predala za jeden milión eur, čo je niečo viac ako 15 eur za m2.



Vedúci odboru správy majetku na Mestskom úrade v Poprade Andrej Ivan uviedol, že išlo o pozemky s budovami, ktoré bolo treba zbúrať a odpad zlikvidovať. "Nešlo teda o čistý pozemok a nie je možné to porovnávať."



Investor žiadal Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré pozemok vlastní, o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu a tiež rekonštrukcie tejto účelovej komunikácie. To však neschválilo Ministerstvo financií (MF) SR. Keďže developer nemohol pozemok ani odkúpiť, žiadosť o jeho prevod do vlastníctva podala ešte začiatkom mája samospráva. V auguste rezort obrany poslal mestu návrh kúpnej zmluvy i znalecký posudok, z ktorého vyplynula hodnota pozemku na úrovni viac ako 103.000 eur. Kúpna cena schválená MF zodpovedá desiatim percentám všeobecnej hodnoty, keďže ide o prevod majetku štátu na verejnoprospešný účel.



V predloženom materiáli sa uvádza, že investor ako vyvolávateľ tejto investície zaplatenú kúpnu cenu následne mestu nahradí v podobe nájomného, keďže cestu si plánuje od samosprávy prenajať, zároveň ju zrekonštruuje. Ide o komunikáciu, ktorá prepája areál s plánovanou výstavbou rodinných a bytových domov s ulicou 29. augusta.



Vedúca odboru výstavby Kristína Horáková objasnila, že cesty v lokalite musia byť napojené práve na túto komunikáciu, keďže je tam schválený proces EIA. Investor bez tejto cesty nemôže pokračovať vo výstavbe a nemôže ani získať stavebné povolenie na časť výstavby. "Toto je jednoduchšie riešenie, keďže mesto bude mať kontrolu nad celým územím, aj ďalšie komunikácie v areáli prejdú do vlastníctva mesta."



Výstavbu novej štvrte v auguste pozastavili, keďže investor začal s prácami bez povolenia. V lokalite majú v horizonte niekoľkých rokov postaviť rodinné a bytové domy. Areál bývalých kasární dlhé roky chátral, mesto ho získalo darom a zároveň zámenou pozemkov od MO, následne ho v roku 2019 predalo firme PG-GMT.