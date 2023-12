Poprad opäť rozžiarila vianočná výzdoba, svietia aj kruhové objazdy

Poprad 6. decembra (TASR) - Mesto Poprad po roku opäť rozžiarila vianočná výzdoba, svietia aj kruhové objazdy. Informovala o tom radnica na webovej stránke s tým, že svojou pestrosťou a bohatosťou patrí k najkrajším výzdobám na Slovensku. "Prejsť sa nielen námestím, ale aj jednotlivými mestskými časťami je opäť zážitkom pre domácich i návštevníkov," uviedlo mesto. Výzdobu rozsvietili v utorok (5. 12.) večer.



Centrom vianočnej výzdoby je tradične Námestie sv. Egídia, dominuje mu vianočný stromček, veľký adventný veniec okolo fontány, "selfie" pohľadnica i veľký lampáš. Zachovaná ostala "srdcová fantázia" na stromoch, guľa pri kostole, zvieratá v parku pri Kine Tatran aj brána pri obchodnom centre. Hviezdne nebo na Ulici 1. mája je o čosi hustejšie, rodinka medveďov si našla svoje miesto vedľa fontány. "Pri ihrisku v spodnej časti námestia je koč so štyrmi koňmi, pri súde ostal Betlehem. pri aréne vláčik a pri zimnom štadióne zasa korčule," dodala samospráva.



Tradične sú vyzdobené aj kruhové objazdy v jednotlivých mestských častiach, na najväčšom z nich pri Dome kultúry je tradične anjel. "Malí anjeli s obláčikmi zdobia kruhový objazd pri kostole sv. Cyrila a Metoda, kométa žiari na objazde pri Telekomunikáciách, snehuliaci sú pri hoteli Poprad, na ďalších dvoch v smere do Veľkej sú veľké sviece a štyria medvedíci," priblížil vedúci organizačného odboru mestského úradu René Šoltés. V mestskej časti Veľká môžu obyvatelia obdivovať sane so sobmi i kamzíka, v Strážach je vianočný strom a v Spišskej Sobote krídla a pyramídová guľa, v Matejovciach zase jelenček a vianočný strom.







Vianočná výzdoba bude v Poprade svietiť do 7. januára. Radnica žiada obyvateľov i návštevníkov, aby sa jednotlivých prvkov nedotýkali, keďže sú pod elektrickým napätím. Zároveň upozorňuje, že by nemali vstupovať na pódiá, kde je výzdoba umiestnená, keďže ich môžu poškodiť, alebo sa na nich pošmyknúť. "Netýka sa to prvkov určených na interakciu s návštevníkmi, ako je napr. vianočná guľa, lampáš, obálka selfie, koč s koníkmi, vláčik pri aréne, selfie kamzík a anjelské krídla," uzatvára mesto.