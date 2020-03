Poprad: Opatrenia pre koronavírus postihnú cestovný ruch v regióne

Poprad 13. marca (TASR) - Preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom spôsobia popradskému akvaparku finančné výpadky v stovkách tisíc eur. Pre TASR to uviedol riaditeľ AquaCity Poprad Richard Pichonský, ktorý týmto reagoval na celoplošné zatváranie akvaparkov na Slovensku.



„Mali sme vypredané hotely a dostatok ľudí, ktorí k nám chceli prísť. Bol som nútený poslať všetkých svojich zamestnancov domov a neviem, ako ďalej postupovať. Som zvedavý, ako sa k tomu postaví štát, či aspoň zaplatí za zamestnancov, ostatné veci riešiť nepotrebujeme. Otázka tiež je, či nám predlžia splatnosť dodávateľských faktúr aspoň na 60 dní, aby sme preklenuli toto obdobie,“ upozornil na situáciu riaditeľ. Predpokladá že zamestnanci budú čerpať dovolenky a verí, že sa čoskoro budú môcť vrátiť do práce. Klienti podľa neho svoje termíny pobytov primárne presúvajú. „My teraz budeme čakať, ako nás usmerní štát,“ dodal.



Riaditeľ si myslí, že preventívne opatrenia mali prísť v súvislosti s končiacimi sa jarnými prázdninami už pred týždňom a mali platiť celoplošne. „Ja chápem, že je krízová situácia a štát musí robiť rozhodnutia, ja s nimi súhlasím, ale musia byť domyslené všetky dôsledky,“ skonštatoval Pichonský. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť, či súčasná situácia ovplyvní aj rekonštrukciu akvaparku, ktorá sa mala začať v septembri.



Svoje brány musel nútene zatvoriť aj neďaleký Thermal Park Vrbov, vedenie ráta s výpadkami tržieb na úrovni 5000 až 10.000 eur denne. Od piatka sú zatvorené aj všetky lyžiarske strediská na území Vysokých Tatier. Zrušená je preto aj prevádzka Skibusu. „Podujatia, ktoré boli plánované v organizačnej pôsobnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR) v termíne do konca marca, boli takisto zrušené. Ide o memoriály Vlada Tatarku a Petra Šperku a Galfy Grand Tour. Rovnako boli pozastavené všetky podujatia, ktoré sú organizované inými subjektmi, alebo v spolupráci s nami. Ďalšie plánované akcie, ktoré sa majú konať v najbližšom období, budú zrejme presunuté na nové termíny, o čom budeme verejnosť informovať,“ upozornila výkonná riaditeľka OOCR Lucia Blašková. Prehľad zrušených a presunutých podujatí je zverejnený na internete.



Zatvorené sú aj všetky miestne múzeá a atrakcie vrátane Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ale aj väčšina vysokohorských chát. Niektoré sú v prevádzke v obmedzenom režime. „Pripájame sa k verejnej výzve na dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení. Veríme, že spoločnými silami a prevenciou toto obdobie spoločne zvládneme rýchlejšie a pomôžeme si tak navzájom eliminovať nesmierne straty, ktoré nielen cestovný ruch v tomto období zažíva. Preto prosíme všetkých návštevníkov vopred o zhodnotenie ich zdravotného stavu a spoluprácu pri udržiavaní bezpečnej situácie v záujme všetkých návštevníkov a obyvateľov nášho regiónu,“ dodala Blašková.