Popradskí opoziční poslanci podľa primátora porušujú zákon

Poprad 9. decembra (TASR) - Primátora Popradu Antona Danka mrzí, že opoziční poslanci opäť zablokovali rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) a myslí si, že tým porušujú zákon. Reagoval tak na fakt, že v piatok opäť nebolo plénum uznášaniaschopné. Prezentovalo sa len deväť z 19 poslancov, niektorí neboli prítomní vôbec a pätica členov opozičného klubu sa rozhodla neprezentovať. Rovnaká situácia nastala aj 26. novembra na prvom pracovnom rokovaní.



"Zákon hovorí, že ak sa poslanec dá zvoliť do tejto funkcie, je jeho povinnosťou sa zúčastňovať na rokovaniach. Po druhé, je veľkou neúctou voči všetkým voličom a hlavne voči voličom Martina Lajoša, že mu neumožnili zložiť sľub poslanca a začať tak pracovať pre mesto. Je to precedens, ktorý sa nemal stať," uviedol Danko v statuse na sociálnej sieti. Vyzval tiež opozičný klub, aby začal pracovať v prospech Popradčanov, pretože mesto má pred sebou ťažké obdobie.



Podľa predsedu druhého poslaneckého klubu Ondreja Kavku opoziční poslanci svojím konaním a "sabotovaním" zastupiteľstva ukázali, že nemajú chuť pracovať. "Všetky body sa presúvajú na budúce zastupiteľstvo a nie je to veru dobrá vizitka," okomentoval situáciu Kavka.



Opoziční poslanci svoje konanie odôvodňujú tým, že nesúhlasia so zvyšovaním platov a odmien poslancov a primátora, výhrady mali voči zloženiu a navrhovaným predsedom komisií a tiež k oficiálnemu plánu zasadnutí zastupiteľstiev na najbližších šesť mesiacov. V ňom podľa nich nezohľadnilo mesto požiadavku viac ako polovice poslancov, aby sa rokovania nekonali v piatky. Okrem toho navrhovali zníženie počtu viceprimátorov s ohľadom na finančnú situáciu a požadovali tiež dlhší čas na diskusiu počas rokovaní.



"Veľmi nás mrzí, že sme pri výkone mandátu nútení využívať krajné možnosti, akou je neotvorenie MsZ. Naším cieľom je, aby orgány mesta zohľadňovali výsledok volieb, v ktorých náš poslanecký klub získal 48 percent všetkých hlasov," uviedol poslanec Igor Wzoš. Dodal, že pred konaním MsZ včas oslovili všetkých poslancov na diskusiu o bodoch programu a podrobne ich o svojich návrhoch informovali. "Žiaľ, okrem niekoľkých poslancov nikto z vedenia mesta nereagoval," upozornil Wzoš s tým, že ich konanie nie je namierené proti Lajošovi. Poslanci veria, že dôjde k diskusii, kde budú rešpektovaní ako rovnocenní partneri, a že ďalšie zastupiteľstvá, ako aj príprava na ne sa budú niesť v konštruktívnom a odbornom duchu.



Ďalší pokus o uznášaniaschopné zasadnutie MsZ bude v utorok 13. decembra, o čom informovalo mesto na sociálnej sieti.