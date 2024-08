Poprad plánuje zrekonštruovať Námestie sv. Egídia

Poprad 27. augusta (TASR) - Zmodernizovanie a zatraktívnenie verejných priestorov je cieľom pripravovanej rekonštrukcie Námestia sv. Egídia v Poprade. Na prestavbu sa snaží mesto získať peniaze z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Modernizácia sa má týkať centra mesta, ktoré je ohraničené na východnej strane parkoviskom a Vajanského ulicou na západnej strane námestia. Z južnej a severnej strany je územie ohraničené uličnou zástavbou.



"Je to veľká investícia, veď len prvá etapa obnovy námestia by si mala vyžiadať približne 7,5 milióna eur. Naše mesto jednoznačne potrebuje nádherné moderné námestie, na ktoré budú Popradčania hrdí. Nosným elementom bude interaktívna moderná fontána s tryskami, ktoré budú vytvárať vodný stĺpec. Bude mať bazénovú i pochôdznu časť," vysvetlil primátor Popradu Anton Danko.



Pri zvonici sa bude nachádzať malý priestor s okrasnou zeleňou pre umenie a kultúru. "Pri rekonštrukcii pôjde o kompletnú výmenu spevnených plôch z betónových na kamenné vrátane schodísk, rámp, oporných múrov, palisád, obrubníkov a žulových blokov. Ďalej to bude modernizácia verejného osvetlenia, doplní sa zeleň a mobiliár. Revitalizáciou prejde aj park pri kine Tatran a ostatné zelené plochy," uviedla vedúca odboru výstavby mestského úradu Kristína Horáková.



Pribudnú aj retenčné nádrže na vodu, vymenia sa tiež všetky poklopy a zrekonštruujú sa odvodňovacie vpuste a žľaby za štrbinové. Všetky plochy, prvky a elementy sú navrhované s ohľadom na vodohospodárske a vodozádržné nároky na vodu ako takú, či už v podobe dažďovej alebo vyparovanej vlahy.



Súčasťou riešenia je aj Ulica 1. mája, ktorá je významným peším ťahom k námestiu. Po rekonštrukcii sa vytvorí plynulý komunikačný pás po jednej strane a po druhej strane ostrovov sadových úprav, stromoradia a lavičiek.



Ako uvádza radnica, už od prvej polovice roku 2021 intenzívne komunikuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projektový zámer predložilo Kooperačnej rade územie udržateľného mestského rozvoja "Poprad-Svit-Kežmarok" a aktuálne čaká na vyhlásenie výziev.