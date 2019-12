Počas jarmoku sa v Poprade vyprodukovalo šesť ton odpadu

Poprad 26. decembra (TASR) - Počas 17. ročníka Tradičného vianočného jarmoku, ktorý sa v Poprade konal pred Vianocami a prišlo naň rekordných 30.000 návštevníkov, sa vyprodukovalo šesť ton odpadu. Počas troch dní mali ľudia možnosť separovať a zmierniť tak dosah na životné prostredie. Podľa vedúceho strediska odvozu odpadu Brantner Poprad Juraja Hvizdoša však majú v tomto smere návštevníci jarmoku čo doháňať. „Nie všetci mali jasno v tom, ako separovať, iní možno pozabudli. Je to beh na dlhé trate,“ skonštatoval.



Novinkou jarmoku boli nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, kam patril napríklad kompostovateľný ekoriad, čiže poháre, misky, taniere a príbory zo stánkov s občerstvením. Spoločnosť Brantner Poprad pristavila na námestie 40 kovových obručí na komunálny odpad, 30 stojanov na separovaný zber, teda sklo, papier, plasty, a 20 na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré slúžili návštevníkom jarmoku i stánkárom. Okrem toho bolo pristavených aj 20 kusov 1100-litrových kontajnerov na komunálny odpad a ďalšie tri sady kontajnerov na separovaný zber v širšom centre mesta.



Najviac, takmer 2,5 tony odpadu, sa odviezlo v posledný deň jarmoku. Počas troch dní zabezpečovalo čistotu na námestí 15 zamestnancov spoločnosti. „Pracovali nepretržite od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer, aby bolo mesto ráno čisté,“ doplnil Hvizdoš.



Ďalšiu nádielku odpadu očakáva spoločnosť po vianočných a novoročných sviatkoch. Pod vianočnými stromčekmi si totiž ľudia našli množstvo zabalených balíčkov. „Darčekový papier patrí do papiera, darčeková fólia do plastov,” upozornila vedúca strediska manipulácie s odpadom Ľubomíra Bilošová.



Miera vytriedenia odpadov v meste Poprad je v súčasnosti na úrovni 34,8 percenta. Od nového roka si Popradčania za odvoz komunálneho odpadu priplatia. Podľa vedúcej ekonomického odboru mestského úradu Adriany Sedlákovej je dôvodom každoročný nárast množstva komunálneho odpadu a zároveň medziročného zvyšovania nákladov na jeho zber a odvoz i zmeny legislatívy. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa nemení. Ročný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa z 21,13 eura zvýši na 29,64 eura za osobu. Navrhovaná úprava pritom predpokladá zvýšenie výnosu pri paušálnom poplatku za komunálny odpad približne o 545.000 eur.