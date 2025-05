Poprad podporí z participatívneho rozpočtu osem projektov

Poprad 5. mája - Z participatívneho rozpočtu podporia v Poprade osem projektov v jednotlivých mestských častiach. V hlasovaní o tom rozhodli miestni obyvatelia. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že jednotlivé zámery plánujú zrealizovať do konca roka.



„Viac ako 3000 hlasujúcich je dôkazom toho, že občanom záleží na tom, ako ich mesto vyzerá, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí a čo sa môže urobiť preto, aby ich priestor pre život získal novú kvalitu,“ skonštatovalo mesto. Občania mohli o jednotlivých zámeroch hlasovať do konca apríla.



Primátora Antona Danka pozitívne prekvapilo, ako aktívne sa Popradčania do participatívneho rozpočtu zapojili. „A to aj napriek tomu, že išlo o absolútnu novinku v meste. V množstve hlasujúcich sme dokonca predbehli aj iné väčšie mestá Slovenska,“ podotkol. Popradčania mali podľa neho možnosť demokraticky rozhodnúť o tom, aké projekty a aktivity v meste vítajú.



Medzi víťaznými zámermi je priestorový model centra mestskej časti Veľká s reprezentačnou umeleckou lavičkou venovanou akademickému maliarovi Ondrejovi Ivanovi. V Spišskej Sobote pribudne interaktívna lavička, v Matejovciach uzamykateľné ohradenie stojiska na kontajnery, na sídlisku Juh detské dopravné ihrisko a zrevitalizuje sa aj vnútroblok. Najviac, 422 hlasov, získala modernizácia Južného parku. V centre mesta podporia druhú etapu Pomníka Popradu v historizujúcej podobe a v Strážach pod Tatrami pamätnú tabuľu významného rodáka zo Stráž Júliusa Maličkého. Posledným z podporených projektov je škôlkarsky odstavný pruh na Podtatranskej ulici na sídlisku Západ.



Celková výška participatívneho rozpočtu je vo výške 100.000 eur. Túto sumu mesto rozdelí medzi jednotlivé projektové zámery mestských častí. „Teraz na rad prichádza finálna fáza - samotná realizácia projektov. Veríme, že sa všetko vydarí podľa plánu a na konci roka sa budeme všetci tešiť z dosiahnutého cieľa v podobe krajšieho Popradu,“ uzavrelo mesto.