< sekcia Regióny
Podtatranské múzeum pripravilo dve výstavy
Autor TASR
Poprad 17. marca (TASR) - Podtatranské múzeum (PM) v Poprade pripravilo pre návštevníkov dve nové výstavy. V prvej z nich miestni študenti mapujú históriu popradského pivovaru a druhá je venovaná výročiu organizovaného športu v meste. Z múzea informovali, že obe expozície sprístupnia v utorok.
Prvá z výstav vznikla v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti študentov Súkromnej strednej odbornej školy 29. augusta. „Témy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych i spoločenských dejín nášho regiónu, sa chopili študenti, ktorých pohľad prináša nielen historické fakty, ale aj zvedavosť, objavovanie súvislostí a nový spôsob rozprávania príbehu. Výstava je výsledkom ich práce, bádania, porovnávania prameňov a spracovávania získaných informácií,“ priblížilo múzeum.
Pripomenulo, že pivovar v Poprade nepredstavuje len výrobný podnik. Bol to príbeh ľudí - sládkov, robotníkov, obchodníkov či obyčajných obyvateľov mesta, ale aj príbeh tradície, remeselnej zručnosti, technologického vývoja a životného štýlu naprieč desaťročiami. „Študentská výstava pomôže mladým ľuďom spoznať kúsok mesta, o ktorom možno ani netušili. Tým starším zase možno obnoví spomienky plné radosti,“ upozornilo PM s tým, že výstavu môžu návštevníci vidieť do konca marca.
Výstava „120 rokov organizovaného športu v Poprade“ prezentuje bohatú históriu športu v najväčšom meste pod Tatrami. Predstavuje množstvo predmetov a dokumentov z minulosti formou aktívnej zberateľskej a bádateľskej činnosti a prostredníctvom minulosti prezentuje aj súčasnosť športu v Poprade. Ambasádormi podujatia sú Ondrej Glajza, Peter Hámor, Július Šupler, Alena Kováčová a Tamara Potocká. PM výstavu pripravilo v spolupráci s mestom Poprad, Strednou športovou školou a Klubom priateľov Popradu.
„V roku 2026 si pripomíname 120 rokov od vzniku prvého vskutku športového klubu na území terajšieho mesta Poprad. Stalo sa tak 13. mája 1906, kedy bol založený Matejovský športový klub - Matzdorfer Atletic Club so základnými oddielmi - futbalovým, atletickým a turistickým. Toto okrúhle jubileum si chceme dôstojne pripomenúť viacerými podujatiami, o ktorých budeme návštevníkov včas informovať,“ dodáva PM.
