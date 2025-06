V Poprade iniciujú zastupiteľstvo pre situáciu v priemyselnom parku

Poprad 9. júna (TASR) - Pre situáciu v priemyselnom parku v popradskej mestskej časti Matejovce iniciujú tamojší poslanci zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva (MsZ). Poslanecký klub Poprad na 1. mieste tvrdí, že sú v ohrození stovky pracovných miest. Od primátora Antona Danka požadujú, aby ich informoval o aktuálnej situácii a riešil ju. Výzva súvisí s minulotýždňovou tlačovou konferenciou spoločnosti LPH a ďalších investorov, ktorí na nej uviedli, že mesto od nich požaduje, aby odstránili svoje stavby z pozemkov mesta a štátu. Samospráva reagovala, že pri nakladaní s majetkom je viazaná legislatívou a tá jej neumožňuje prevádzať majetok za symbolickú sumu podnikateľským subjektom.



„Je nevyhnutné, aby primátor jasne komunikoval, čo sa deje a v čom je problém. Vyzývame preto primátora, aby zvolal mimoriadne zastupiteľstvo a rozprával sa s poslancami, investormi a so zamestnancami,“ žiada predseda opozičného poslaneckého klubu a poslanec Národnej rady SR František Majerský.



Firmy z priemyselného parku tvrdia, že investovali do vybudovania hál, technológií a zamestnávajú viac ako 1000 zamestnancov. Pozemky chceli odkúpiť, mesto im ich však podľa nich nechce odpredať. V roku 2006 pritom spoločnosť LPH a ďalších šesť investorov uzatvorili s mestom memorandum o investovaní a neskôr aj zmluvy, ktoré boli základom vybudovania priemyselného parku.



„V roku 2023, keď sa nám zmluvy končili, nám mesto Poprad oznámilo, že nemieni dodržať zmluvy a pozemky pod našimi budovami nám neodpredá za dohodnutú sumu v zmluvách, ale za aktuálnu trhovú cenu daných pozemkov. Našli vraj nejaký paragraf z roku 2009, na základe ktorého by išlo o nedovolenú štátnu pomoc,“ vysvetlil výkonný riaditeľ LPH Daniel Durkaj. Spoločnosť LPH v tejto súvislosti podala pred dvoma rokmi žalobu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov a následne sa pridali aj ďalší investori. Na oplátku v máji podalo mesto na investorov žalobu o vypratanie pozemkov.



„Chceme do Popradu dostať ďalšie pracovné miesta, a to aj s pridanou hodnotou. Na to však potrebujeme, aby bolo mesto dôveryhodným partnerom. Chceme preto, aby mesto vysvetlilo svoje kroky, a veríme, že od súdnych konaní prejde radšej ku konštruktívnemu dialógu,“ uzatvára popradský poslanec Martin Baloga.