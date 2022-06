Popradskí poslanci podali pripomienku k linke na triedenie odpadu

Poprad 14. júna (TASR) - Primátor Popradu Anton Danko nesplnil sľub, že vyjme skládku v Matejovciach zo zmien územného plánu. Tvrdia to opoziční poslanci, ktorí v tejto súvislosti podali pripomienku v mene 1400 obyvateľov tejto mestskej časti. Informoval o tom člen poslaneckého klubu Tím Poprad 2022 František Majerský s tým, že o polnoci sa skončila lehota na podávanie pripomienok. Radnica na podanie pripomienky doposiaľ nereagovala.



Primátor ešte minulý týždeň vyhlásil, že použije všetky svoje kompetencie a zariadi, aby bola žiadosť spoločnosti Brantner na vytvorenie desaťhektárového areálu s linkou na zhodnotenie odpadu vyňatá z návrhu úprav nového územného plánu. "Od 6. júna bol pritom na úradnej tabuli zverejnený návrh zmien územného plánu v nezmenenej podobe, ktorý so skládkou stále počíta. Neverili sme, že primátor svoj sľub splní, preto sme zbierali podpisy a pod hromadnú pripomienku sa nám podpísali stovky Popradčanov," uviedol Majerský, ktorý s ďalšími poslancami zorganizoval aj stretnutie s občanmi priamo v danej lokalite. Hlavným argumentom pripomienky je, že podľa platnej legislatívy nesmú skládky vznikať do 500 metrov od obývaných oblastí. "Skládka v Matejovciach má stáť len 55 metrov od najbližšieho obydlia. Jej vznik by zásadným spôsobom zhoršil životný komfort niekoľko tisíc obyvateľov Matejoviec," upozornil Majerský.



Na zámer spoločnosti upozornili poslanci 2. júna, zo zverejnenej obrazovej dokumentácie podľa nich vyplýva, že by areál mohol slúžiť aj na likvidáciu nebezpečných odpadov. Poslanec Jozef Košický zdôraznil, že nie sú proti samotnému projektu. "Zámer zhodnocovania odpadu mechanickou úpravou a následne jeho zhodnotenie biologickými postupmi je určite pre našu spoločnosť potrebný a bude prínosom. Je však potrebné nájsť preň inú lokalitu, ktorá nebude mať dosah na kvalitu bývania občanov," skonštatoval.