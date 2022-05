Popradskí poslanci schválili bezplatnú MHD od 1. septembra

Poprad 4. mája (TASR) – Mestskí poslanci v Poprade v stredu schválili bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) od septembra. Čipovú kartu s fotografiou si cestujúci s trvalým bydliskom v meste budú môcť aktivovať za ročný poplatok desať eur v infocentre na autobusovej stanici. Výnimkou sú starobní, invalidní dôchodcovia a deti do šesť rokov, ktorí poplatok platiť nemusia.



V skúšobnom období od septembra do konca tohto roka bude preprava úplne bezplatná, od nového roka bude nutné uhradiť spomínaných desať eur. Zavedenie bezplatnej MHD nebude mať negatívny vplyv na schválený rozpočet na tento rok, vzhľadom na súčasnú situáciu, zvyšovanie cien a rastúcu infláciu je však podľa radnice nutné zaviesť spomínaný manipulačný poplatok. Samospráva zároveň navrhla pristúpiť k zvýšeniu cestovného pre ostatnú verejnosť, ktorá nemá trvalé bydlisko v meste.



Podpredseda predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad Marek Modranský na zastupiteľstve uviedol, že v posledných rokoch došlo k reorganizácii všetkých liniek, ktorých je v súčasnosti osem, a tiež obnove vozového parku. Počet najazdených kilometrov je na úrovni približne 760.000 a tržby dosahujú približne 170.000 eur ročne. Prepravu v MHD zabezpečuje 22 autobusov, z ktorých desať spĺňa emisnú normu Euro 6, na jeseň tohto roku pribudnú ďalšie štyri. „Predpokladáme, že po zavedení bezplatnej služby by mohol počet cestujúcich narásť medziročne o 15 až 25 percent a celkovo by sme mohli najazdiť aj milión kilometrov za rok,“ skonštatoval Modranský. SAD predpokladá, že touto zmenou môže štvorčlenná rodina ušetriť aj 700 eur ročne.



Cieľom zmeny je podľa radnice v čo najväčšej miere eliminovať osobné motorové vozidlá, a tak prispieť k ekologizácii mesta, ako aj zvýhodniť samotných obyvateľov a pomôcť im zmierniť náklady na život. Uvedený návrh platí pri súčasnej finančnej kondícii samosprávy, pokiaľ dôjde k jej zhoršeniu, so súhlasom dopravcu bude mesto nútené pristúpiť k zmene tarifných podmienok, ako aj samotnej prevádzky MHD.