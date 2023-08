Popradskí poslanci schválili zvýšenie poplatkov za sociálne služby

Poprad 2. augusta (TASR) - Poplatky za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa zvýšia. Mestskí poslanci na stredajšom rokovaní zastupiteľstva totiž schválili zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Tá bude platiť od 1. septembra.



V súčasnosti dopláca mesto na každého prijímateľa sociálnych služieb približne 500 eur a tento stav je podľa vedúcej sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade Petry Závackej neudržateľný. Objasnila, že ekonomicky oprávnené náklady v roku 2023 sú na úrovni 1550 eur. V súčasnosti je priemerný dôchodok osôb v zariadení pre seniorov 643 eur a mesto zvýši poplatok na 545 eur zo súčasných 395 eur. Úhrada za službu v dennom stacionári sa zvýši zo 170 eur na približne 243 eur a v zariadení opatrovateľskej služby z 335 eur na 434 eur. Závacká upozornila, že s ďalším zvýšením bude potrebné rátať aj v budúcnosti.



Dodala, že mesto zvýšilo poplatok po desiatich rokoch najprv v roku 2019 a následne aj o dva roky neskôr. "Teraz je rok 2023 a situácia je kritická. Nie je možné, aby sme poplatky nezvýšili, už len z dôvodu, že sú také nízke úhrady, že dehonestujú prácu zamestnancov v sociálnej oblasti. Toto rozhodnutie je o kvalite a udržaní rozsahu poskytovaných sociálnych služieb," skonštatovala.



V prípade neschválenia zvýšenia poplatkov by podľa nej okrem iného hrozilo hromadné prepúšťanie. V sociálnych zariadeniach mesta aktuálne pracuje 127 zamestnancov, ich minimálny počet v zmysle zákona pritom môže byť 86. Dotklo by sa to aj terénnej opatrovateľskej služby, ktorú mesto poskytuje prostredníctvom 95 opatrovateliek 230 ľuďom v ich domácnostiach. V Poprade aktuálne žije 9400 ľudí nad 65 rokov.