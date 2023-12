Popradskí poslanci schválili zvyšovanie miestnych poplatkov a daní

Poprad 13. decembra (TASR) - Mesto Poprad od nového roku zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu takmer na 50 eur, pristupuje aj k zvyšovaniu miestnych daní. Na stredajšom rokovaní zastupiteľstva o tom rozhodli tamojší poslanci.



Navrhovaná úprava predpokladá zvýšenie výnosu pri paušálnom poplatku za odvoz komunálneho odpadu cca 620.000 eur. Vedúca ekonomického odboru Adriána Sedláková počas diskusie uviedla, že od roku 2025 musí mesto rátať so zavedením povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku. Predbežný odhad nákladov mesta je len na túto službu približne milión eur.



Ročnú sadzbu dane zo stavebných pozemkov zvýšia v Poprade z jedného na dve percentá. V prípade pozemku o veľkosti 600 štvorcových metrov (m2) sa tak daň zvýši z pôvodných 278 eur na takmer 560 eur. Do mestského rozpočtu by to malo priniesť približne 200.000 eur.



Navrhovaná ročná sadzba dane zo stavieb predpokladá zvýšenie výnosu o ďalších približne 1,5 milióna eur. Pre stavby na bývanie sa daň zvýši na 75 centov za m2 z pôvodných 35 centov. Za 120 m2 zastavanej plochy prízemného rodinného domu bola v tomto roku daň 42 eur, na budúci rok sa zvýši o 48 eur. Ročnú sadzbu dane z bytov mesto zvýšilo z 35 centov za m2 na jedno euro, čo pri 55 m2 podlahovej plochy bytu znamená zvýšenie z 19 na 55 eur.



Poslanci tiež odsúhlasili zvýšenie prenájmu na trhovisku na sídlisku Juh III od 1. januára 2024. Po novom tak trhovníci zaplatia za stôl desať eur za deň namiesto piatich. Mesačný prenájom sa zvýši o 30 percent a pribudne nová sadzba 400 eur za štvrťrok.



Sadzba dane pre jednotlivé druhy záberov verejného priestranstva sa zvýši o 30 percent. Naposledy ju mesto upravovalo v roku 2008. Dôvodom navýšenia je podľa mesta negatívny vývoj ekonomickej situácie spôsobený zvyšovaním cien energií, rekordnou infláciou a ďalšími legislatívnymi zmenami.



Samospráva tiež navrhovala zvýšiť úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To však napokon neprešlo, oba poslanecké kluby chcú o tejto téme ešte rokovať. Mesto pritom podľa vedúcej sociálneho odboru Petry Závackej navrhovalo, aby úhrada za sociálne služby vrátane starostlivosti, ubytovania a stravovania bola v maximálnej výške 693 eur a najnižšia sadzba na úrovni 570 eur mesačne.



Poslanci na zastupiteľstve okrem iného schválili aj zníženie príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry o tretinu, na 100.000 eur.