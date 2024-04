Poprad požaduje dočasné vyňatie úseku D1 zo spoplatnených diaľnic

Poprad 3. apríla (TASR) - V blízkom období začnú Železnice SR modernizovať železničnú trať aj na úseku Poprad-Tatry - Krompachy. S tým súvisí aj obnova a rozšírenie cesty I/66 nachádzajúcej sa pod železničným mostom na Štefánikovej ulici v Poprade. Uzávierka cestnej premávky na tomto úseku bude trvať približne 1,5 roka. Samospráva v súvislosti s obchádzkou požaduje dočasné vyňatie úseku D1 zo spoplatnených diaľnic. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že súčasné vedenie rezortu dopravy je v tomto smere naklonené diskusii.



Problematikou sa popradská radnica začala zaoberať už v roku 2009 a následne i v ďalších rokoch pripravovala možné scenáre dopravného riešenia. Ako jednu z možností obchádzkovej trasy cez diaľnicu D1 samospráva navrhla ešte začiatkom minulého roka. "Za tým účelom mesto odoslalo na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť a následne niekoľko zdôvodnení a reakcií na zamietavé odpovede. Žiaľ, ministerstvo za minulej vlády nebolo ochotné túto záležitosť vyriešiť v prospech obyvateľov Popradu," uviedla radnica.



Primátor Anton Danko dodal, že táto téma je pre vedenie mesta prioritou. Potvrdil, že súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) je rokovaniu so samosprávou prístupný. "V najbližšom čase príde do Popradu osobne, aby sme túto záležitosť dotiahli k spokojnosti všetkých občanov," upozornil Danko.



Obchádzková trasa od diaľničného privádzača napojeného na cestu I/66 od Kežmarku po diaľničný privádzač napojený na cestu II/534 do Tatier v oboch smeroch podľa mesta významne zlepší dopravnú situáciu počas rekonštrukcie železničného mosta. Zníži sa tak počet vozidiel prechádzajúcich priamo cez mesto, respektíve jeho mestské časti.