Práce na moste ponad železnicu v Poprade idú podľa plánu

Poprad 6. mája (TASR) - Práce na podopretí mostného objektu na ceste I/18 pri nemocnici v Poprade idú podľa plánu. Po utorkovom kontrolnom dni to oznámil štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma. Upozornil, že všetky práce sú veľmi prísne koordinované a nadväzujú jedna na druhú. Ukončenie prác sa predpokladá 19. mája, keď bude spustená aj premávka na tomto moste.



Realizácia projektu súvisí s prácami na železnici vedúcej popod most číslo M4815. Náklady na podopretie mostného objektu dosiahnu takmer 5,7 milióna eur a stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu. „Most bude takto podopretý zhruba dva roky, respektíve až do ukončenia prác na železnici. Náklady zahrnujú aj prenájom podopierajúcej konštrukcie,“ dodal Choma.



Podopretie pomôže pri stabilizácii mosta až do výstavby nového. Vďaka tomu sa zvýši jeho maximálna zaťažiteľnosť z osem na 46 ton, čo prispeje k užívaniu mostného telesa na bezpečnú a plynulú jazdu pre miestnych obyvateľov a takisto mechanizmy súvisiace s rekonštrukciou železničnej trate v úseku Poprad Tatry - Vydrník. Tá potrvá približne do roku 2028.



Most je úplne uzavretý a doprava je v týchto dňoch presmerovaná na obchádzkovú trasu po Levočskej ulici v smere na ulicu Joliota Curie a s opätovným vyústením na cestu I/18. V tejto súvislosti sa v meste tvoria rozsiahle kolóny.



Stavbyvedúci Dušan Šelemba objasnil, že most sa podopiera ťažkou podpernou konštrukciou, ktorá sa nazýva pižmo. „Bol upravený podklad, osadené cestné panely, momentálne osadzujeme prvky pižma a následne zaktivujeme túto konštrukciu, dotlačíme ju na nosnú konštrukciu, a tým bude aktivovaná a zvýšená únosnosť. Musíme dbať na zvýšenú bezpečnosť, keďže pod mostom je železnica a aj široká verejnosť,“ vysvetlil. Konštrukciu budú po dokončení pravidelne monitorovať. V prípade jej poklesu alebo sadnutia dôjde k náprave.



Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka v tejto súvislosti uviedol, že už majú pripravený projekt aj na úplne nový most. Výstavba podľa neho potrvá odhadom 18 mesiacov. „Teraz ide o dočasné riešenie, aby sme zabránili ukončeniu životnosti tohto mosta,“ dodal. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, kedy sa začne s výstavbou novej konštrukcie, ani aké budú celkové náklady.