Pre úsporné opatrenia sa tento rok jarné upratovanie v Poprade skráti

Poprad 26. marca (TASR) - Pre úsporné opatrenia sa tento rok jarné upratovanie v najväčšom meste pod Tatrami o čosi skráti. Informovala o tom samospráva s tým, že v Poprade sa budú môcť obyvatelia jednotlivých mestských častí zbaviť väčšieho odpadu počas piatich týždňov vždy od štvrtka do pondelka.



Doteraz mali na to týždeň, rovnaké to bude aj počas jesenného upratovania. "Občania mesta však môžu využiť počas celého roka dva zberné dvory na Hraničnej ulici a na Ulici L. Svobodu," dodáva mesto.



Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty. Tie sú podľa radnice povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. VOK-y sú určené na drobný stavebný odpad a objemový odpad, ako napríklad nábytok či okná. "Konáre z údržby záhrad nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, keďže sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene," uvádza samospráva.



Kontajnery budú počas prvého týždňa od 13. apríla umiestnené v častiach Veľká a Kvetnica, nasledovať budú Juh I., II. a Spišská Sobota, od 27. apríla Juh V., VI. a Stráže, ďalej od 4. mája Juh III. a centrum mesta a na záver to budú od 11. mája sídlisko Západ a mestská časť Matejovce. Zoznam ulíc, kde budú VOK-y umiestnené, zverejnila radnica na webovej stránke.



Mesto v tejto súvislosti upozorňuje, že do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady, tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o ich likvidácii. Nepatria tam ani elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a podobne. Tohto typu odpadu sa môžu občania celoročne zbavovať v spomínaných zberných centrách.



"Žiadame obyvateľov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali, keďže takéto konanie je považované za tvorbu divokej skládky," zdôraznilo mesto s tým, že dodržiavanie termínov a pravidiel bude pravidelne monitorovať mestská polícia.