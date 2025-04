Pre uzáveru mosta v Poprade sa tvoria kolóny, dopravu regulujú

Poprad 30. apríla (TASR) - Po uzavretí mosta nad železničnou traťou na ceste I/18 v Poprade v smere na obec Hozelec začali vznikať na obchádzkovej trase dopravné zápchy. Bolo to očakávané, a preto sa na to pripravila aj tamojšia mestská polícia (MsP). Mesto na sociálnej sieti informovalo, že príslušníci MsP regulujú dopravu na križovatkách ulíc Kukučínova a Rovná.



Cieľom je zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez cestu v tých najfrekventovanejších časoch, čiže ráno od 7.00 h do 8.00 h a popoludní od 13.30 h do 16.00 h. Práve vtedy chodia študenti do školy a vracajú sa z nej.



„Je samozrejmé, že v kolónach vytvorených množstvom prechádzajúcich automobilov vznikajú pre vodičov aj rôzne stresové situácie. Dá sa im vyhnúť veľmi jednoducho - nevoziť deti autom, ale použiť mestskú hromadnú dopravu, ktorá je v našom meste prakticky zadarmo,“ upozornil náčelník MsP v Poprade Marián Gardoš.



Po otvorení mosta pri nemocnici sa uzavrie aj hlavný ťah na Štefánikovej ulici na ceste I/66 a zápchy tak budú pokračovať. Príslušníci MsP budú na tomto mieste teda naďalej regulovať dopravu „Nie všetko sa dá predvídať, prax veľa ukáže a po vyhodnotení dopravnej situácie bude mestská polícia pripravená pomáhať aj na iných miestach,“ dodáva mesto.