Poprad pre uzavretý podchod sprístupnil obchádzku cez nocľaháreň
Opatrenie okrem iného súvisí aj s nedostupným podchodom na Kukučínovu ulicu, ktorý je pre rekonštrukciu železničnej trate zatvorený od 1. mája.
Autor TASR
Poprad 8. mája (TASR) - Mesto Poprad sprístupnilo obchádzkovú trasu pre peších, ktorá vedie cez nocľaháreň na Levočskej ulici. Opatrenie okrem iného súvisí aj s nedostupným podchodom na Kukučínovu ulicu, ktorý je pre rekonštrukciu železničnej trate zatvorený od 1. mája. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že z dôvodu výstavby nadchodu pre peších v rámci projektu modernizácie železníc zriadili dočasnú obchádzkovú trasu pre peších v mieste súčasného železničného priecestia na Levočskej ulici.
Obchádzka vedie cez areál nocľahárne a je riadne vyznačená. „Žiadame obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri prechode a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas realizácie stavebných prác, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a modernizácii železničnej infraštruktúry v našom meste,“ dodáva radnica.
V rámci novej obchádzky pre peších Železnice Slovenskej republiky spolu so zhotoviteľom stavby sprístupnili aj priechod popod most na mieste cyklistického chodníka. Žiaci škôl sídliacich na Kukučínovej a Rovnej ulici si podľa radnice predĺžia cestu do školy približne o 800 metrov, čiže zhruba o desať až 15 minút. Podchod na Kukučínovu ulicu, ktorého statická nosnosť bola nevyhovujúca, opäť sprístupnia v polovici júna.
