Pre výrazné oteplenie ukončili korčuľovanie pri CVČ v Poprade

Poprad 6. februára (TASR) - Výrazné oteplenie na začiatku februára negatívne ovplyvnilo možnosti prevádzky ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku pri Centre voľného času (CVČ) v Poprade. K tomu sa pridal aj mimoriadne silný vietor, čím sa ľad postupne topil. Keďže vyššie teploty nad nulou predpovedajú meteorológovia aj v ďalších dňoch, mesto muselo ukončiť verejné korčuľovanie na tejto ploche. Ladislav Gromovský, vedúci viacúčelovej haly Aréna Poprad, ktorá prevádzkovala ľadovú plochu pri CVČ, skonštatoval, že športovisko v maximálnej miere splnilo svoj účel.



"Korčuľovať pri CVČ sa začalo už na Mikuláša, čiže 6. decembra minulého roka. Zhodou okolností to vyšlo tak, že ľadová plocha pri CVČ bola v prevádzke presne dva mesiace. Korčuľovalo sa sedem dní v týždni v podstate celodenne. V pracovné dni dopoludnia plochu využívali základné i materské školy. Prebiehali kurzy korčuľovania. Deti absolvovali dohromady 30 tréningových jednotiek. Široká verejnosť dostala priestor od popoludnia až do večera, cez víkendy aj dopoludnia. Priemerná návštevnosť bola približne 250 korčuliarov denne. Za celú sezónu sme zaevidovali viac ako 18.000 návštevníkov," zhodnotil Gromovský.



Milovníci korčuľovania však majú naďalej bezplatne k dispozícii ľad raz týždenne dve hodiny, väčšinou v soboty v tréningovej hale. "Vo vlastnom záujme si však treba pozrieť rozpis a určený čas zverejnený na webovej stránke mesta Poprad v sekcii Zimný štadión, tréningová hala, ktorý je aktualizovaný každý týždeň," dodáva samospráva. Túto sobotu, 10. februára, sa verejné korčuľovanie v tréningovej hale neuskutoční pre organizáciu medzinárodného hokejového turnaja reprezentácií do 18 rokov. Najbližšie bude mať verejnosť ľad k dispozícii 17. februára v čase od 16.30 do 18.30 h.