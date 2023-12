Primátor Popradu prijal nového biskupa F. Trstenského

Poprad 4. decembra (TASR) - Primátor Popradu Anton Danko v pondelok slávnostne prijal na pôde mestského úradu novovymenovaného spišského biskupa Františka Trstenského. Ten má podľa neho v meste veľkú podporu a sympatie veriacich. Trstenský považuje za dôležitú spoluprácu miestnej cirkvi so svetským prostredím, keďže je veľa tém, ktoré obe strany spájajú. "Nielen tie náboženské, ale tiež sociálne, školstvo, vzdelávanie i zdravotníctvo. V Poprade je viacero takýchto inštitúcií, takže pri rešpektovaní jednotlivých kompetencií je tá spolupráca až nevyhnutná," skonštatoval.



Poprad vníma ako križovatku, okrem toho, že tam žije takmer 50.000 obyvateľov, mnoho ľudí do mesta chodí za prácou či za vzdelaním a je podľa neho dôležité osloviť veľké spoločenstvo ľudí. V meste sú dve farnosti, vďaka čomu sú duchovní bližšie k veriacim. Trstenský sa bude snažiť kontakt s nimi ešte zintenzívniť.



"Veriaci v našom meste ocenili skutočnosť, že nie v sídle Spišskej diecézy v Spišskej Kapitule, ale v Poprade sa uskutočnilo menovanie do funkcie diecézneho biskupa," uviedol primátor. Aj prvé služobné kroky nového biskupa viedli do Popradu, deň po vymenovaní v kostole sv. Cyrila a Metoda vysluhoval sviatosť birmovania.



Menovanie mladého biskupa podľa Danka predznamenáva dôležitosť priblíženia kresťanských hodnôt predovšetkým mladej generácii, ktorá sa v procese svetovej globalizácie stretáva s prenikaním rôznych kultúr a ich pôsobením. "Je to veľmi vzdelaný, ale aj skromný človek, svedčí o tom aj to, ako prišiel ustrojený. Bol som zvyknutý, že biskupi chodia vo svojich sutanách, jeho odev bol skromný. Tým, že je mladý, sa diecéza posunie, pretože má šancu byť biskupom niekoľko desaťročí, a to je výhoda, keď sa ľudia na týchto postoch tak často nemenia," skonštatoval Danko.



Trstenský pri príležitosti obdobia adventu vyzval ľudí, aby sa neponáhľali a skúsili načrieť do niečoho duchovného. "Napríklad čítať sväté písmo, alebo inú duchovnú literatúru. Aj cirkev hovorí, že advent by sme mali prežiť konaním dobrých skutkov. Skúsme si každý večer povedať aspoň tri dobré skutky, ktoré sme spravili," uzatvára biskup.