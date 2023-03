Podtatranskí vodári pripravili bezplatnú analýzu pitnej vody

Poprad 20. marca (TASR) - Mottom tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý bude v stredu 22. marca, je "Urýchlenie zmien", zapojí sa doň aj Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS). Hovorkyňa spoločnosti Božena Dická uviedla, že aj tento rok pripravili bezplatnú analýzu pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov.



"Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody, ktorá je nenahraditeľnou tekutinou pre zachovanie životného prostredia a pre zdravý rozvoj ľudskej spoločnosti. Kvalita pitnej vody vo verejnom vodovode je pravidelne kontrolovaná a sledovaná prevádzkovateľom, aby spĺňala najprísnejšie kritéria určené na ľudskú spotrebu. Majitelia domácich studní by si vo svojom vlastnom záujme mali overiť, či ich vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám," uviedla Dická.



Najčastejším problémom domácich studní býva podľa nej zvýšený obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. Dická upozornila, že dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú najmä zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. "Využitím ponuky vodárenských spoločností alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prípadne iných inštitúcií môžeme predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobou konzumáciou nevhodnej pitnej vody," skonštatovala.



Obyvatelia regiónov PVPS, ktorí využívajú domové studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo štvrtok (23. 3.) v čase od 7.00 do 13.00 h. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v čistej nádobe s vyznačením údajov, ktoré sú dôležité pre registráciu a vyhodnotenie vzoriek. "Nádoby je potrebné priniesť na vrátnice našej spoločnosti v Poprade alebo v jej pobočkách, v Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni," upozornila Dická.



Pri príležitosti Svetového dňa vody si PVPS pripravila aj deň otvorených dverí a v jarných mesiacoch aj exkurzie do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. Študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú pripravené prehliadky exteriérov a rôzne prezentácie. "Naši špecialisti ponúkajú prednášky nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku," uzavrela hovorkyňa.