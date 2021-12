S obnovou autobusovej stanice v Poprade budú pokračovať aj v roku 2022

Poprad 25. decembra (TASR) – Rekonštrukcia autobusovej stanice v Poprade bude pokračovať aj na budúci rok. Riaditeľka Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad Marianna Krajčová Gočová uviedla, že v tomto roku sa podarilo dokončiť verejné toalety a informačné centrum spolu s predným vstupom do budovy, kde si cestujúca verejnosť vybaví všetky potrebné záležitosti.



„Začiatkom jari budúceho roku začneme pracovať na zadnom vstupe od železničnej stanice. Kompletne vymeníme podhľad vo vestibule, obnovou prejde aj travertín, časť z neho však zostane zachovaná ako taká spomienka na starú budovu,“ priblížila Krajčová Gočová. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava podlahy a nový dizajn získa vnútorný mobiliár. Pribudnú tiež nové informačné tabule a zveľadí sa okolie budovy.



Do rekonštrukcie vestibulu a oboch vstupov autobusovej stanice plánuje SAD Poprad investovať dohromady približne 300.000 eur. Riaditeľka verí, že sa náklady veľmi nezvýšia v súvislosti s rastom cien stavebného materiálu. „Naším cieľom je vytvoriť pre cestujúcich čo najpríjemnejšie prostredie. Do budúcna plánujeme aj kultúrne pozdvihnúť tento verejný priestor,“ dodala Krajčová Gočová.