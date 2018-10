S nástupom nového zákona niektorí majitelia vyhodili psov na ulicu

Legislatívna úprava spôsobila, že pes sa po novom považuje za živého tvora a majiteľom psov pribudlo viacero povinností vrátane povinného čipovania psov.

Poprad 2. októbra (TASR) - Mestský útulok v Poprade má za sebou horúci september. Konštatoval to hovorca mesta Marián Galajda s tým, že v tomto prípade však nie je reč o príjemnom počasí, ale o veľkom prísune zvierat, ktoré v tomto mesiaci stratili domov a ocitli sa na ulici.



„S najväčšou pravdepodobnosťou šlo o svojskú reakciu niektorých majiteľov psov na prijatie novely zákona o veterinárnej starostlivosti," uviedol hovorca. Legislatívna úprava spôsobila, že pes sa po novom považuje za živého tvora a majiteľom psov pribudlo viacero povinností vrátane povinného čipovania psov.



„Už od polovice augusta sme pocítili zvýšený prísun nových psíkov. Vyvrcholilo to v prvý septembrový týždeň, kedy sme na ulici našli alebo nám bolo privezených 13 psov – od šteniat až po veľkých psov. Vo všetkých prípadoch šlo o psíkov, na ktorých bolo vidieť, že mali svoj domov, svojho pána, mali svoje návyky. Z rôznych zdrojov vieme, že dôvodom toho, prečo sa ľudia takýmto spôsobom zbavovali psíkov bola najmä povinnosť čipovať psíkov a s tým spojené náklady, ktoré nebol ochotný znášať každý. Podľa odborníkov s ktorými sme hovorili, zvýšený nápor v tejto súvislosti môžeme očakávať minimálne pol roka," uviedol Peter Greňa z Mestského útulku v Poprade. Dobrou správou podľa neho je vo vzniknutej situácii fakt, že z 31 psíkov, ktorých za uvedené obdobie prijali v útulku, sa viac ako polovici podarilo nájsť nový domov.



V súčasnosti je v Mestskom útulku v Poprade, ktorý sídli na ulici Na letisko a v jeho dočasných opaterách umiestnených spolu 45 psov. Vybrať si psíka na adopciu je možné vždy v dňoch utorok až nedeľa od 8. do 16. hodiny, návštevy spojené s venčením sú vzhľadom na denný režim psíkov odporúčané v čase 13. do 16. hodiny.