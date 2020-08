Poprad sa pripravuje na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu

Poprad 21. augusta (TASR) - V súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu na Slovensku má mesto Poprad aktuálne zakúpených približne 25.000 kusov textilných rúšok, čistiace prostriedky, mydlá, antibakteriálne gély a rukavice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.



Ako ďalej priblížila, radnica už skôr zakúpila aj dezinfekčný tunel do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici. Ľudia bez domova podľa nej patria do rizikovej skupiny nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale často žijú na ulici, kde sú vystavení zvýšenému riziku rôznych ochorení. Toto zariadenie tak zabezpečí kompletnú dezinfekciu prijímateľov sociálnych služieb, ale aj zamestnancov zariadenia.



Mesto Poprad postavilo na Levočskej ulici aj dočasné karanténne centrum, v ktorom ľudia bez domova dostanú potrebnú starostlivosť a budú im poskytované služby, ak existujú podozrenia, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo majú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne im je nariadená izolácia. Na túto ulicu sa podľa Hlaváčovej naviezlo päť mobilných kontajnerov. „Mesto objednalo prenájom kontajnerov, ktoré budú slúžiť na izoláciu ľudí bez domova a taktiež na dodržanie 14-dňovej karantény. Jeden kontajner slúži na potreby zdravotníckeho personálu, ďalší ako sanita, to znamená sociálne zariadenie, a zvyšné tri sú so základným vybavením – posteľ, stôl, stolička, skriňa, odpadkový kôš,“ doplnila hovorkyňa.



Zariadenie podľa nej spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR, má vypracovaný krízový plán a dodržiava prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. „V prípade potreby je pripravená aj Správa mestských komunikácií Poprad, a to dezinfikovať svojou technikou verejné priestory, stanovištia kontajnerov a podobne,“ dodala Hlaváčová.