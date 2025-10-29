< sekcia Regióny
Poprad sa pripravuje na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých
Cintoríny budú otvorené nonstop.
Autor TASR
Poprad 29. októbra (TASR) - Na popradských cintorínoch vrcholia prípravy na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Mesto informovalo, že v posledných dňoch sa tam uskutočnili viaceré pracovné brigády, počas ktorých odpratávali lístie a čistili priestranstvá, aby boli miesta večného odpočinku na blížiace sa sviatky dôkladne pripravené.
„Cintoríny budú otvorené nonstop od štvrtka 30. októbra do pondelka 3. novembra. Do 15. novembra budú cintoríny otvorené do 21.00 h a po tomto termíne už len do 18.00 h,“ uviedol konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad Marek Budzák.
Vrecia na biologický odpad budú rozmiestnené na všetkých cintorínoch. „Kontajnery na odpad pribudnú počas Dušičiek aj na cintoríne v Matejovciach,“ doplnil Budzák. Na cintoríne vo Veľkej budú počas Dušičiek umiestnené tri mobilné toalety.
Dušičková pobožnosť sa uskutoční v sobotu 1. novembra o 15.00 h pri hlavnom kríži na starom cintoríne v Poprade - Veľkej.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom obyvateľov počas sviatkov budú opäť aj tento rok posilnené spoje na linke mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 6, ktorá obsluhuje najväčší cintorín v mestskej časti Veľká. „Cieľom je zabezpečiť pohodlný a bezpečný prístup verejnosti na cintorín počas obdobia zvýšenej návštevnosti. Zároveň žiadame občanov, aby pri návšteve cintorínov uprednostnili verejnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou, čím spoločne prispejeme k plynulejšiemu priebehu týchto dní,“ podotkol vedúci oddelenia územného plánu a dopravy Mestského úradu v Poprade Branislav Daniel. Aktualizovaný cestovný poriadok linky MHD číslo 6 je zverejnený na webovej stránke mesta.
Od štvrtka do pondelka sa zmení aj dopravné značenie. „Dôjde k zjednosmerneniu príjazdovej komunikácie na cintorín v smere z Ulice F. Kráľa, pričom výjazd z parkoviska bude nasmerovaný k zadnej bráne s výjazdom na Jarmočnú ulicu. Dopravu bude na tomto mieste usmerňovať mestská polícia (MsP),“ dodal náčelník MsP Marián Gardoš s tým, že polícia bude tiež vykonávať zvýšený výkon hliadkovej služby nielen priamo na cintorínoch, ale aj v ich okolí.
