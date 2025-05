Poprad sa pripravuje na uzatvorenie cesty I/66 cez Štefánikovu ulicu

Poprad 22. mája (TASR) - V Poprade sa pripravujú na uzatvorenie cesty I/66 cez Štefánikovú ulicu, ktoré skomplikuje dopravu v meste. V súvislosti s tým sa na pôde mestského úradu (MsÚ) konalo stretnutie zástupcov zainteresovaných strán. Vedúca odboru výstavby na tamojšom MsÚ Kristína Horáková informovala, že v priebehu najbližších dní bude zhotoviteľ umiestňovať dočasné dopravné značenie, ktoré bude zatiaľ otočené na opačnú stranu cesty. Hlavný ťah uzatvoria v sobotu 24. mája o 6.00 h, okrem dopravy platí uzávera aj pre peších.



„Spätné, a tým aj finálne otočenie dočasného značenia bude prebiehať v noci z piatka 23. mája na sobotu. Najskôr na diaľnici, následne na ostatných cestách I., II. a III. triedy a mestských komunikáciách,“ uviedla Horáková.



Počas prvých štyroch dní uzávery, teda do utorka 27. mája bude zároveň realizovaná rekonštrukcia kanalizácie v križovatke ulíc Štefánikova a Okružná a v tejto súvislosti dôjde aj k dočasnej uzávere Okružnej ulice. Doprava bude v tom čase presmerovaná cez Ulicu Popradskej brigády, ktorá bude dočasne jednosmerná v opačnom smere ako doposiaľ. Všetko bude vyznačené dočasným dopravným značením. „Vyzývame vodičov i chodcov, aby naozaj sledovali aktuálne dopravné značenie a zároveň ho v záujme vlastnej bezpečnosti aj rešpektovali,“ upozornila Horáková.



Účastníci porady sa venovali aj uzatvoreniu podchodu pre peších za Sláviou z ulíc 1. mája a Wolkerovej smerom do Spišskej Soboty. Počas jeho uzatvorenia Železnice SR sprístupnia dočasný chodník smerom na železničnú stanicu aj s príslušným dopravným značením a na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu aj s informačnými tabuľami, ktoré budú chodcov navádzať na novú, dočasnú trasu. „Mojou zásadnou požiadavkou bolo, aby sa neuzavrel tento podchod skôr, ako sa sprístupní novovybudovaný, dočasný chodník, ktorý musí byť dostatočne osvetlený a oplotený tak, aby bola zaručená bezpečnosť chodcov,“ dodal primátor Popradu Anton Danko. V súčasnosti sa vybavujú príslušné povolenia, takže uzatvorenie predmetného podchodu sa očakáva v horizonte niekoľkých mesiacov. O presnom termíne bude mesto včas informovať verejnosť.



Uzatvorenie cesty I/66, ktoré by malo trvať do konca roku 2026, súvisí s obnovou železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom. Opravovať sa totiž bude aj železničný most vedúci ponad cestu neďaleko akvaparku. V tejto súvislosti sa ráta aj s rozšírením cesty na štyri pruhy v tomto úseku. Slovenská správa ciest aktuálne pracuje na vysporiadaní pozemkov. Obchádzkové trasy počas realizácie prác povedú cez Kukučínovu ulicu, Spišskú Sobotu a Veľkú, tiež cez „Turničku“ a po diaľnici D1.