Poprad sa uchádza o titul Európske mesto športu

Poprad 22. septembra (TASR) - Poprad tento týždeň navštívili zástupcovia Asociácie európskych miest športu (ACES), ktorí rozhodnú v najbližších týždňoch o tom, či najväčšie mesto pod Tatrami získa titul Európske mesto športu (EMŠ) 2023. Generálny tajomník ACES Europe Hugo Alonso vo štvrtok na tlačovej konferencii ocenil prístup miestnej samosprávy k športu a športovej infraštruktúre. "Za ten čas, čo som tu, cítim nadšenie pre šport v tejto komunite, mal som možnosť oboznámiť sa so športovou infraštruktúrou. Prekvapilo ma a zároveň potešilo, že tu sú ženy aktívnejšie v neprofesionálnom športe ako muži," zhodnotil.



Dodal, že približne 60 percent ľudí v Poprade je športovo aktívnych, čo je európsky nadpriemer. Samospráva ročne investuje zhruba štyri percentá zdrojov práve do športu, pričom priemer v Európskej únii (EÚ) sú dve až tri percentá. "Určite sú to pozitívne čísla, Poprad na mňa určite urobil dojem ako športové mesto," skonštatoval



Vedúca oddelenia školstva a športu na tamojšom mestskom úrade Edita Pilárová uviedla, že v prípade úspešnej kandidatúry majú na budúci rok viacero priorít. "Chceme budovať infraštruktúru, ktorá by slúžila všetkým, vytvárať lokality, kde budú vhodné podmienky na akýkoľvek šport. V meste je medzi obyvateľmi najväčší záujem o futbal a volejbal a po pandémii aj o beh a bicyklovanie. Špeciálnu pozornosť chceme venovať aj ženám, ktoré by mohli cvičiť hromadne," priblížila.



V tomto roku investovala samospráva do športovej infraštruktúry približne päť miliónov eur. Vďaka projektu EMŠ sa môže Poprad podľa radnice zviditeľniť, zvýšiť úroveň športovej a rekreačnej politiky mesta, zdieľať skúsenosti s ostatnými či zapojiť sa do rôznych grantov EÚ. Okrem toho získa možnosť podporiť cestovný ruch, zvýšiť športový kredit mesta a zlepšiť zdravie jeho obyvateľov. "Našu pozornosť venujeme všetkým vekovým skupinám, korčuliarsku, plaveckú a lyžiarsku gramotnosť podporujeme už u detí v predškolskom veku, 26 rokov organizujeme zimnú aj letnú olympiádu, žiacke ligy pre školákov, ale aj olympiádu pre seniorov. Naše telocvične využívajú občania v podstate každý deň až do večerných hodín," upozornila Pilárová. Veľkým benefitom je podľa nej aj zriadenie strednej športovej školy pod Tatrami.



Asociácia každoročne udeľuje titul EMŠ a takýmto spôsobom sa usiluje o podporu športu medzi všetkými občanmi EÚ, obzvlášť podporuje znevýhodnené skupiny obyvateľov, deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.