Poprad schválil zmenu rozpočtu, investuje aj do ľadovej plochy

Poprad 23. septembra (TASR) – Popradskí mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní odobrili zmenu rozpočtu na tento rok, zahŕňa aj výstavbu ľadovej plochy v lokalite starý Juh za 1,3 milióna eur. Približne v rovnakej sume mesto eviduje ku koncu júna aj výpadok dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu koronakrízy, na tento účel požiada štát o bezúročnú finančnú pomoc.



Zmena rozpočtu obsahuje okrem zmien v príjmoch aj zníženie bežných výdavkov o necelých 60.000 eur v programe Vzdelávanie. Týka sa to prevažne školských jedální a tunajšej základnej umeleckej školy. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo zvýšenie rozpočtu výdavkov mesta o 2,66 milióna eur. Z toho tvoria bežné výdavky 1,05 milióna a kapitálové 1,61 milióna eur.



Peniaze majú ísť napríklad do oblasti odpadového hospodárstva - najmä na zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu a jeho zhodnotenie či obstaranie zberných nádob a kompostovateľných vreciek. Sumu 200.000 eur určili na modernizáciu učební v základných školách. Čo sa týka dopravy, na prípravnú a projektovú dokumentáciu investičných akcií rekonštrukcia mosta na Mnoheľovej ulici a prepojenie Moyzesovej ulice s cestou I/66 pôjde spolu 65.000 eur z rezervného fondu mesta. Z neho pôjde ďalších 200.000 eur na bežné výdavky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.



Z dlhodobého bankového úveru napokon nebudú financovať celú investičnú akciu ohľadom križovatky ulíc J. Curie - Banícka, ani všetky výkupy pozemkov. Čiastočne to bude financované z kapitálovej refundácie, v celkovej výške 560.650 eur. Naopak, mesto investuje viac ako 1,3 milióna eur do uvedenej ľadovej plochy. Hotová mala byť túto jeseň, na aprílovom MsZ ju vyňali z investičného plánu z dôvodu ekonomickej situácie v súvislosti s koronakrízou, v stredu ju zaradili späť. „Ideme do ťažkého obdobia, kde budú podľa mňa zakázané všetky vnútorné akcie a práve táto plocha bude vonkajšia, kde budú môcť aspoň sčasti športovať naše deti,“ povedal primátor Anton Danko s tým, že v lete ju budú využívať hokejbalisti. Podľa poslanca Františka Majerského by bolo vhodnejšie prehodnotiť najdrahšiu časť realizácie ako chladenie a rolba, ktoré by sa mohli zrealizovať v budúcom roku. Primátor reagoval, že by sa tým predražila celková suma.



MsZ zároveň schválilo podanie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb podľa prognóz predstavuje pre mesto Poprad 1,29 milióna eur. Poslankyňa Helena Mezenská vyjadrila pochybnosti o nevyhnutnosti tejto finančnej pomoci a možnosti nateraz upustiť od ľadovej plochy. Poslanec Marián Barilla pripomenul, že pôjde o kapitálový výdavok. „Aj keď ide o podobnú sumu, z pôžičky môžu byť hradené len bežné výdavky. Ak je v meste nejaký rozpočet tesný, tak je to ten bežný,“ dodal.