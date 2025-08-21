< sekcia Regióny
Sgrafitový pás na meštianskom dome v Spišskej Sobote zreštaurovali
Základným cieľom reštaurovania bolo maximálne zachovanie pôvodnej kultúrno-historickej vrstvy sgrafita pochádzajúcej z obdobia prestavby objektu významným architektom Gedeonom Majunkem.
Autor TASR
Poprad 21. augusta (TASR) - Sgrafitový pás na meštianskom dome v historickej mestskej časti Spišská Sobota v Poprade cez leto zreštaurovali. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti. Pás sa nachádza na fasáde stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Práce zabezpečila samospráva v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom.
„Sgrafito je dvojfarebné, s tmavosivým podkladom a obrazom lomenej bielej farby. Scéna zobrazuje sedem slobodných umení. Tradične boli rozdelené do dvoch skupín, a to trivium - tri slovné odbory: gramatika, rétorika, logika, a kvadrium - štyri číselné odbory: aritmetika, geometria, astronómia a hudba,“ objasnila samospráva.
Základným cieľom reštaurovania bolo maximálne zachovanie pôvodnej kultúrno-historickej vrstvy sgrafita pochádzajúcej z obdobia prestavby objektu významným architektom Gedeonom Majunkem. Spišskosobotský rodák spojil celý svoj život s Vysokými Tatrami, kde sa aktívne podieľal na ich architektonickom rozvoji. „Po ukončení štúdií sa usadil vo svojom rodnom meste, kde prestaval aj tento meštiansky dom. Jeho manželka Alica Majunkeová bola známa svojou humanitárnou činnosťou. Ako členka Červeného kríža poskytla tento dom aj s dvorom na účely zriadenia nemocnice,“ dodalo mesto. Majunkeovský dom zostal sídlom Červeného kríža aj v nasledujúcich desaťročiach, čo podľa samosprávy podčiarkuje jeho historický aj spoločenský význam.
