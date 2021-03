Poprad: Školy v pôsobnosti mesta budú fungovať ako doteraz

Poprad 2. marca (TASR) – Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad budú do konca tohto týždňa fungovať v takom režime ako doteraz. Rodičia detí z popradských škôl sa zatiaľ nebudú musieť preukazovať potvrdením od zamestnávateľa, že svoju prácu nemôžu vykonávať z domu. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.



„Rozhodnutie ministra školstva by malo byť podľa informácií zverejnené do piatka. Až na základe týchto skutočností bude môcť samospráva informovať zákonných zástupcov, čo musia škole predložiť, aby ich dieťa mohlo od pondelka 8. marca navštevovať materskú alebo základnú školu,“ uviedla radnica.



Mesto pôvodne informovalo, že rodičia budú od stredy (3. 3.) potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžu vykonávať prácu z domu. Radnica neskôr vysvetlila, že ministerstvo školstva neprijalo opatrenia od 3. marca, ako ukladá uznesenie vlády SR.