Poprad spúšťa participatívny rozpočet, vyčlenili naň 100.000 eur

Poprad 15. januára (TASR) - Mesto Poprad spúšťa participatívny rozpočet, miestni obyvatelia sa tak od stredy môžu priamo podieľať na zlepšení života vo viacerých oblastiach. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia v novej sekcii na webovej stránke mesta a podávanie žiadostí je možné aj prostredníctvom online portálu. Na tento účel vyčlenili z mestského rozpočtu desiatky tisíc eur. Primátor Popradu Anton Danko, pre ktorého bola implementácia participatívneho rozpočtu jednou z priorít, verí, že sa vďaka tomuto nástroju zvýši kvalita komunikácie samosprávy s občanmi.



Jednotlivé žiadosti sa môžu týkať sociálnej oblasti, ochrany životného prostredia, úpravy a zveľadenia verejného priestranstva, ale aj živej či neživej kultúry alebo športu. Prípadné nejasnosti či otázky môžu obyvatelia konzultovať priamo s koordinátorom participatívneho rozpočtu, ktorým je Lukáš Penxa. Dôležité je dodržať všetky termíny a pokyny uvedené v pravidlách participatívneho rozpočtu i samotnej výzve na predkladanie projektov. Žiadosti je možné podávať do konca februára.



"Dá sa predpokladať, že pôjde síce o menšie, nízkonákladové projekty, ale vďaka očakávanému kreatívnemu prístupu občanov budú efektívne a pomôžu nášmu mestu v jeho rozvoji," uviedol Danko. Prednosta tamojšieho mestského úradu Adrián Kromka dodal, že ide o jednoduchý a pritom efektívny nástroj, ktorý je pre svoju obľúbenosť využívaný v mestách po celom svete. V súčasnosti však pre situáciu v samosprávach to už podľa neho vôbec nie je bežným pravidlom. "Participatívny rozpočet využívali mnohé samosprávy na Slovensku, žiaľ, po pandémii sa už k nemu nevrátili. Preto iniciatíva mesta Poprad môže byť novým impulzom a inšpiráciou aj pre ostatné mestá a obce, ktoré majú záujem na tom, aby ich obyvatelia cítili, že mestu na ich názore záleží a počíta s ním," skonštatovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



Mesto vyčlenilo na tento účel 100.000 eur. Financie sú rozdelené podľa počtu obyvateľov pre osem častí mesta. V apríli tohto roka samotní občania hlasovaním rozhodnú o víťazných projektoch, ktoré sa budú následne realizovať od mája až do konca roka.