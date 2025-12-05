< sekcia Regióny
Poprad spúšťa prevádzku verejného korčuľovania na umelej ploche
Prevádzka klziska zostáva rovnaká ako po minulé roky. V pracovné dni od 9.30 do 11.30 h je organizované korčuľovanie pre základné a materské školy.
Autor TASR
Poprad 5. decembra (TASR) - Mesto Poprad od piatka spúšťa prevádzku verejného korčuľovania na umelej ľadovej ploche pri centre voľného času (CVČ). Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v predvečer príchodu sv. Mikuláša bude možné korčuľovať od 17.00 do 19.00 h.
„Prevádzka klziska pri CVČ zostáva rovnaká ako po minulé roky. V pracovné dni od 9.30 do 11.30 h je organizované korčuľovanie pre základné a materské školy. Od 14.00 h je priestor pre širokú verejnosť, v piatky už od 13.00 h. Večerné korčuľovanie bude v čase od 17.00 do 19.00 h, počas víkendov bude plocha pre verejnosť k dispozícii už od 10.00 h. Sobotné večerné korčuľovanie potrvá až do 20.00 h. Deti do 13 rokov majú umožnený vstup iba v sprievode rodičov,“ informovalo mesto s tým, že aktuálny rozpis pre daný týždeň je zverejnený na webovej stránke. Korčuľovanie bude pre širokú verejnosť bezplatné.
Ďalším „mikulášskym darčekom“ je aj piatkové otvorenie Tradičného vianočného jarmoku, slávnostné rozsvietenie vianočnej výzdoby, príchod Mikuláša a následne Primátorský punč na Námestí sv. Egídia pri fontáne. „V nedeľu 7. decembra vo všetkých častiach mesta poteší deti putujúci Mikuláš,“ uzavrelo mesto.
