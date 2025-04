Stavebný ruch na cestách v Poprade pokračuje

Poprad 15. apríla (TASR) - Stavebný ruch na miestnych komunikáciách v Poprade pokračuje. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu železničného priecestia na Kukučínovej ulici sa v najbližších dňoch uskutoční jeho rekonštrukcia. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti. Správa mestských komunikácií (SpMK) zároveň začala značiť úsekov ciest s novým asfaltovým kobercom na Levočskej ulici a novom prepojení medzi Levočskou a Kukučínovou ulicou. Opatrenia súvisia s uzatvorením hlavného ťahu cez mesto z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta na Štefánikovej ulici, ku ktorému dôjde od 1. mája.



K rekonštrukcii spomínaného priecestia pristúpil jeho vlastník. Z tohto dôvodu bude od stredy 16. apríla do štvrtka 24. apríla cestná premávka v tejto časti úplne uzavretá a doprava bude vrátane mestskej hromadnej dopravy presmerovaná cez novovybudovanú cestu pri Husom potoku. „Z dôvodu predchádzania kolíznych situácií okresný dopravný inšpektorát v Poprade žiada motoristov, aby na prejazd motorových vozidiel nevyužívali starú panelovú cestu, ale oficiálne obchádzkové trasy po existujúcich pozemných komunikáciách. Taktiež, aby dodržiavali dopravné značky a dopravné zariadenia, rešpektovali ich a nejazdili rutinne a pokiaľ sa dá, aby využili aj iné alternatívy dopravy a nezaťažovali, respektíve nezvyšovali intenzitu dopravy,“ uviedlo mesto.



V dopravnom značení miestnych komunikácií bude SpMK pokračovať aj po veľkonočných sviatkoch. V záujme plynulejšej dopravy v meste zároveň odstránili spomaľovač na Okružnej ulici. Taktiež sa v pondelok (14. 4.) opravovali aj semafory na ceste I/18 Moyzesova medzi Obchodnou akadémiou a supermarketom.



„Vzhľadom na predpokladaný zvýšený nárast dopravy aj na tejto ceste robíme všetky opatrenia pre to, aby sme čo najviac eliminovali prípadné dopravné zápchy. Preto sme opravili poškodené slučky, ktoré nám už teraz umožňujú efektívnejšie riadenie celého cyklu. Čo sa týka signalizácie, oddnes je už na tejto križovatke všetko v perfektnom stave,“ dodal riaditeľ SpMK Michal Novák.



Slovenská správa ciest zároveň začala práce na podopretí mostného objektu na ceste I/18 pri nemocnici. Z tohto dôvodu bude úsek cesty od konca apríla na dva týždne uzavretá. Podopretie pomôže pri stabilizácii mosta až do výstavby nového, ktorá sa má realizovať po skončení prác na železnici.



V súvislosti s uzáverou hlavného ťahu na Štefánikovej ulici pre rekonštrukciu železničného mosta pri akvaparku chystajú v meste aj viaceré obchádzkové trasy. V súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré na miestnych čakajú, mesto zrekonštruovalo vozovku na Vodárenskej a Vagonárskej ulici. Zároveň asfaltovali cestu medzi Spišskou Sobotu a Veľkou cez Turničku. Nové prepojenie vzniklo aj medzi Kukučínovou a Levočskom ulicou.