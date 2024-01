Stredná športová škola v Poprade spustila spoluprácu s olympionikmi

Poprad 31. januára (TASR) - Stredná športová škola (SŠŠ) v Poprade nedávno podpísala memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou olympionikov (SAO). Cieľom je podporovať výchovu ďalších športovcov. Informovala o Lea Lehotská z kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja s tým, že význam tejto spolupráce zdôrazňujú aj aktuálne prebiehajúce zimné olympijské hry mládeže (ZOHM) v Južnej Kórei, kde má krajská škola šesťčlenné zastúpenie. Memorandum signatári - riaditeľ školy Vladimír Lajčák a prezident SAO Martin Bendik, spečatili koncom januára, zároveň sa dohodli na spoločných projektoch.



Hlavným zámerom partnerov je úzko spolupracovať pri šírení olympijských ideálov a výchove študentov. V Poprade pripravujú budúcich profesionálnych športovcov, ale aj trénerov a manažérov v oblasti športu. "Spoluprácou s klubmi a zväzmi významne pomáha k športovým úspechom talentovaných mladých ľudí. Úspešne napríklad spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela. V jej areáli je detašované pracovisko Inštitútu manažérskych systémov, ktoré poskytuje plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie v odbore manažment," priblížila Lehotská.



Z aktuálneho počtu 218 žiakov študujúcich v odboroch športové gymnázium a športový manažment je 34 reprezentantov Slovenska, šesť z nich je momentálne na ZOHM. Je medzi nimi aj lyžiar Andrej Barnáš, ktorý v Kangwone vybojoval bronz v Super-G.



"Od roku 2022 má SŠŠ nové sídlo na Dlhých honoch v bývalom areáli Active Zone, kde sa vybudoval moderný komplex so športovou infraštruktúrou za 14 miliónov eur. V roku 2022 vďaka svojej unikátnosti a charakteru získal ocenenie Stavba roka za celospoločenský prínos," upozornila Lehotská. V rámci praktickej športovej prípravy začali využívať aj najmodernejšie testovacie zariadenia pre správne nastavenie tréningového procesu. Študenti majú k dispozícii aj padáky na zvyšovanie bežeckej rýchlosti či tablety s programami na okamžitú vizuálnu spätnú väzbu po vykonaní pohybového úkonu.



SAO združuje športovcov - účastníkov olympijských hier s pôsobnosťou na Slovensku. Jej poslaním je podpora olympijskej reprezentácie, aktivácia olympionikov v prospech rozvoja olympizmu, ako aj pomoc pri ich začleňovaní do občianskeho života či sociálna a zdravotná starostlivosť.