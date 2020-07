Tatranská galéria prichádza s výstavným projektom svetIZMOV

Poprad 20. júla (TASR) – Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno-edukatívno-umeleckým podujatím v rámci projektu Hry s umením 2020, a to pod názvom svetIZMOV. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková s tým, že vernisáž sa uskutoční 22. júla o 17:00 a výstava potrvá do 22. novembra.



„Mládeži, deťom, ale aj ďalším návštevníkom chceme priblížiť odbornou a zároveň aj hravou formou svet umenia obdobia prelomu 19. a 20. storočia, keď vznikalo moderné umenie,“ uviedla riaditeľka. V tomto projekte podľa nej predstavia jednotlivé umelecké smery, prevažne pôjde o impresionizmus, kubizmus, fauvizmus, surrealizmus, a tiež umelcov, ktorí v rámci nich tvorili.



„Podarilo sa nám získať zaujímavé výstavy dvoch Francúzov, Paula Gauguina a Raoula Dufyho. Od Gauguina máme krásnu zbierku drevorytov zo Šarišskej galérie a od Dufyho je to zbierka prvotlačí jeho grafických farebných litografií. Ďalej máme z obdobia surrealizmu niekoľko originálnych diel od Salvadora Dalího – sú to grafiky, ktorými vyzdobil Božskú komédiu Danteho,“ opísala výstavný projekt Ondrušeková.



Ďalej doplnila, že okrem zahraničných umelcov budú na výstave aj diela, ktoré boli ukryté v depozite galérie, kde sa ich nachádza takmer 3000. Mnohé z nich nikdy nevystavili a tento projekt má podľa riaditeľky odkryť diela, ktoré súvisia so spomenutými umeleckými smermi. Na výstave sa objavia aj zvučné mená slovenských autorov, akými sú Albín Brunovský, Ľudovít Fulla, a ďalšie menej známe mená.



Projekt, ktorý bude trvať takmer štyri mesiace, chce galéria oživiť rôznymi podujatiami. Pre návštevníkov chystajú koncerty, workshopy, besedy s autormi či divadelné predstavenia, o ktorých bude galéria postupne informovať.