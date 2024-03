Tatranská galéria sprístupnila výstavu M. Berdyszaka Ľudské slabosti

Poprad 26. marca (TASR) - Tatranská galéria v Poprade v pondelok (25. 3.) sprístupnila výstavu Marcina Berdyszaka Ľudské slabosti. Je súčasťou záverečnej fázy projektu Art & Holocaust, ktorý v Poprade odštartoval v novembri 2022. Vernisáž sa konala pri príležitosti 82. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice do tábora Auschwitz-Birkenau. Informovala o tom riaditeľka galérie a zároveň kurátorka výstavy Anna Ondrušeková.



"Výstava je prezentáciou autorových prác za posledných desať rokov. Všetky realizácie sa týkajú boja súčasného človeka s plodmi jeho inteligencie, poznania, civilizácie. Od všadeprítomného konzumu a šialenstva v podobe prémie za nadbytok cez vojenské akcie ako všadeprítomnú hrozbu až po súčasné vzdelávanie, ktoré rovnako prispieva k takémuto postoju k druhým," priblížila Ondrušeková. Autor podľa nej považuje za ľudskú slabosť všetky aktivity sústreďujúce sa na vytváranie vojenských záruk, nových zbraní alebo ekonomických trikov určených na zvýšenie všeobecného zisku ľudstva. "Podľa jeho názoru je to dôsledok nedostatku dôvery v iné ľudské bytosti, ktorý je napriek toľkým rokom existencie ľudského druhu stále prítomný," dodala. Výstava je takisto formou pocty obetiam prvého transportu Židov z Popradu.



Berdyszak sa venuje prevažne inštaláciám a multimediálnym realizáciám. Vystavuje a prednáša o vizuálnej kultúre po celom svete. V tvorivej rovine sa zameriava predovšetkým na inštalácie, objekty a sochy v multimediálnom kontexte. Diela súčasného poľského umelca môžu návštevníci starej elektrárne vidieť do 2. júna.



Projekt Art & Holocaust vyvrcholí v apríli, galéria naň získala dotáciu prostredníctvom Grantov EHP a je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a Prešovského samosprávneho kraja. "Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti sú silnými nástrojmi na zlepšenie spolunažívania medzi všetkými skupinami obyvateľov našej spoločnosti, a to chceme týmto projektom podporiť," uzavrela Ondrušeková.