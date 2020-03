Tatranskú galériu v Poprade navštívilo vlani 35.000 ľudí

Poprad 6. marca (TASR) - Minuloročná sezóna bola pre Tatranskú galériu v Poprade mimoriadne úspešná z hľadiska jej návštevnosti. Pre TASR to potvrdila riaditeľka galérie Anna Ondrušeková s tým, že viaceré podujatia navštívilo až 35.000 ľudí. „To predstavuje výrazný nárast oproti roku 2018, kedy prišlo 20.000 návštevníkov,“ konkretizovala.



Najväčší úspech pripisuje výstavnému projektu Terakotovej armády, ktorý si v priebehu necelých troch mesiacov prezrelo 24.000 návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Podľa riaditeľky bol minulý rok priaznivý aj z hľadiska výstavných projektov. Okrem významných regionálnych umelcov, akým je napríklad Robo Kočan, realizovali v galérii aj tri medzinárodné výstavy. „Bolo to Trienále textilu, ďalej sme privítali aj jednu z najvýznamnejších architektiek sveta Odile Decq a zorganizovali sme aj výstavu Eduarda Ovčáčka, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov československej výtvarnej scény,“ priblížila Ondrušeková.



Návštevnosť galérie sa zvýšila aj umelecko-edukatívnym projektom Integrácia umením, kde prišlo mnoho lektorov z celého Slovenska. Tohto trojtýždňového podujatia sa zúčastnili stovky ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutí, ale aj široká verejnosť. „Galéria sa postupne dostáva aj do medzinárodného povedomia. Minulý rok sme evidovali aj zvýšený počet zahraničných návštevníkov,“ dodala riaditeľka.