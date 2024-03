Témou konferencie Učíme pre život je spomaliť a dbať na hĺbku

Poprad 22. marca (TASR) - Témou 14. ročníka konferencie Učíme pre život, ktorá v piatok začína v Poprade, je "neusilujme o množstvo a rýchlosť, ale o hĺbku a zmysel". Na podujatí sa stretne 350 účastníkov, od učiteľov, riaditeľov škôl, cez mimovládne organizácie až po poslancov či pracovníkov štátnych inštitúcií. Informoval o tom Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia, ktorá konferenciu organizuje.



"Už štrnástykrát prinášame inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie všetkých zainteresovaných strán. V dnešnom svete sú rýchlosť, efektivita a okamžité výsledky často povýšené na piedestál, zatiaľ čo pomalosť je synonymom hlúposti, lenivosti. Existuje však aj dobrá pomalosť. Našim cieľom by nemalo byť urobiť toho viac a urobiť to rýchlejšie, ale robiť správne a zmysluplné veci," objasnil Halák.



Dodal, že koncept "pomalých škôl" je v protiklade k zbytočne rýchlemu a povrchnému vzdelávaniu. Zameriava sa na to, aby edukácia nebola len mechanickým prenášaním informácií z učiteľa na žiaka, ale na tvorivú a hlbokú interakciu medzi vedomosťami, skúsenosťami a osobným rastom. Pomalé vzdelávanie kladie podľa Haláka dôraz na porozumenie, otázky, kritické myslenie a vnútornú motiváciu.



Počas troch dní konferencie v Poprade vystúpi vyše 70 rôznych rečníkov zo Slovenska. Martin Kríž z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR napríklad prinesie prezentáciu o kurikulárnej reforme, v ktorej rozoberie zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania. "Spolu s Vladimírom Burjanom, spoluautorom vízie Učiace sa Slovensko, si budeme klásť otázky, aké poslanie by mala mať škola ako spoločenská inštitúcia, a aký zmysel má premýšľať o vízii a hodnotách svojej školy," doplnil Halák. Ľubica Noščáková, učiteľka Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave zase prinesie konkrétne tipy, ako vytvoriť v triede prostredie, ktoré rozvíja hĺbku a zvedavosť, podporuje napredovanie každého žiaka a učí ho vnímavosti voči sebe.



Program konferencie vyvrcholí v nedeľu 24. marca.